Traslado de Carga al AIFA Puede ser un Riesgo Para la Inflación

Ciudad de México; 24 de Febrero.- Un riesgo de posibles presiones inflacionarias, podría ser el traslado de las operaciones de carga al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) debido a los costos que podría representar para los agentes económicos, advirtió el Banco de México (Banxico).

Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno señaló que podría ser una fuente adicional de riesgos, de acuerdo con la Minuta número 98 que dio a conocer el jueves el banco central mexicano.

Así lo manifestó uno de los miembros del órgano colegiado, cuyo nombre no se reveló, durante la junta de política monetaria en presencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, y del subsecretario del ramo, Gabriel Yorio, quienes tienen voz, pero no voto.

También mostró preocupación por los mayores costos laborales. En particular, detalló que la brecha del salario mínimo respecto del salario medio se ha cerrado, a lo que se añaden mayores costos por primas vacacionales.

Algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno advirtieron el riesgo de mayores presiones de costos.

Todos los integrantes mencionaron la persistencia del componente subyacente en niveles elevados.

Uno consideró como un reto la sincronización que se observa entre los niveles altos de la inflación de mercancías y el incremento en la de servicios.

Destacan Fortaleza del Peso.

Por otro lado, durante la reunión, también abordaron el tema de la fortaleza del peso frente al dólar.

La mayoría destacó que, desde la última decisión, la moneda nacional se apreció con respecto a la divisa estadounidense, alcanzando su nivel mínimo desde marzo de 2020.

Algunos apuntaron que cotizó en un rango de operación acotado; uno agregó que presentó métricas de operación sanas y un volumen importante.

Otro enfatizó que el peso siguió destacando por su fortaleza entre las divisas de economías emergentes.

Algunos puntualizaron que el amplio diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos ajustado por volatilidad ha contribuido al buen comportamiento de la moneda nacional.

Uno más, añadió que también lo han apoyado los fundamentos macroeconómicos sólidos del país relativo a otras economías emergentes.

No obstante, otro notó que en los últimos días se ha acentuado el sentimiento de aversión al riesgo, generando volatilidad en el tipo de cambio.

