Exponen Modelo de Salud de Chiapas Para la Atención de Enfermedades Raras

* En Foro Organizado por el Senado.

Ciudad de México, México.- El modelo de salud de Chiapas para la atención de enfermedades raras o de baja prevalencia se basa en la unificación de las instituciones integrantes del sector, para poder realizar la detección y el diagnóstico oportuno en el primer nivel, así como brindar el tratamiento adecuado en el hospital de alta especialidad acreditado para dicha tarea, expuso el secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz, al participar en el Quinto Foro Nacional «Panorama actual de las enfermedades raras en México», organizado por la Comisión de Salud del Senado de la República, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el último día de febrero.

En su intervención durante el segundo panel del conversatorio con el tema «Los Sistemas de salud locales ante las enfermedades raras», el funcionario estatal mencionó que en los últimos cuatro años, en Chiapas se trabaja con un sistema de salud compactado, lo que ha permitido impulsar el funcionamiento de las redes integradas de servicios de salud, y para el caso del abordaje de los padecimientos de baja prevalencia, esto se traduce en intervenir desde la atención primaria, es decir, iniciar la detección incluso desde las localidades y a través de las redes referir hacia un tercer nivel para otorgar el tratamiento.

Señaló que el modelo de atención inicia desde el levantamiento del censo de embarazadas y contempla la realización de la prueba de tamiz neonatal, hasta recibir atención por personal médico especializado en genética en el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de la capital chiapaneca, el cual está acreditado desde hace 12 años para dicha labor.

El doctor Pepe Cruz dijo que gracias a esta intervención focalizada se ha logrado aumentar la esperanza de vida de los pacientes pediátricos con enfermedades raras, pues cuando el HEP inició con la atención de estos casos, la sobrevivencia era no mayor a cinco años, cuando actualmente sobrepasan la mayoría de edad.

Pero «nada se pusiera hacer si no hubiera la voluntad política y en Chiapas existe, con un gobernador sensible que no escatima recursos para atender a la población que lo necesita», puntualizó, al anotar que el Sistema DIF brinda apoyo con alimentación a los pacientes y sus familias, además que son incorporados al esquema de becas que se entregan a personas con discapacidad.

El titular de la Secretaría de Salud de Chiapas compartió espacio en el panel con Brenda Cristina Sesman Bernal, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Lisosomales del HEP del Centro Regional de Alta Especialidad; Ángela Barrera González, del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato; y Daniel Alberto Díaz Martínez, su homólogo en Guanajuato, quien participó de manera virtual. Boletín Oficial