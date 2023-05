Condusef Alerta por Fraude en Tarjetas a Cambio de un Regalo

*Delincuentes Operan en Varios Estados.

Ciudad de México, 18 de Mayo.- Los fraudes realizados a domicilio en los cuales, a partir de engaños e ingeniería social, delincuentes logran robar las tarjetas de sus clientes y vaciar sus cuentas en cuestión de minutos se mantiene y la población debe estar alerta, dijo Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

«Si llegan a su casa con el cuento de que vienen de un banco, mándelos a volar. Simple y sencillamente eso no existe. Ni que vayan bien vestidos ni que le hablen bonito», dijo el funcionario.

Entrevistado después de participar en el Congreso 2023 de Educación Financiera, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), explicó que se sigue pidiendo a los bancos tomar medidas para alertar a sus clientes de esta modalidad de fraude, la cual también se presenta en el sector popular al ofrecer regalos como electrodomésticos los cuales también se ofrecen llevar a domicilio a cambio de los datos bancarios de las víctimas.

—-¿Cómo operan los fraudes financieros a domicilio?

El presidente de la Condusef recordó que el modus operandi de este fraude es que llega un grupo de delincuentes al domicilio de la víctima bajo el pretexto de que su tarjeta bancaria ha vencido y que el banco se le ha enviado hasta su dirección particular.

A partir de engaños logran convencer al cliente de que les entregue el plástico para cambiarlo por uno nuevo.

Una vez que tienen en su poder la tarjeta, ofrecen destruirla en presencia del titular; sin embargo, son muy cuidadosos en quedarse con la parte del plástico que tiene el CVV.

«Te tocan el timbre y por alguna razón tienen datos relevantes mínimos, como dirección, nombre y banco y te dicen que van a hacer un cambio de tarjeta de crédito, que ya se va vencer.

Generalmente son dos o tres personas, incluyen a mujeres para dar confianza y van bien vestidos y hablan correctamente», explicó Rosado.

—Fraude a adulta mayor, clienta de Banco Azteca

Este jueves, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a un caso de fraude de este tipo que ocurrió con una clienta de Banco Azteca, en donde se le ofrecieron regalos a una clienta de la tercera edad y lograron obtener sus datos bancarios.

«Tenemos una campaña nacional para que la gente no caiga en esa estafa, de hecho, cuando abre la app del banco aparece una animación donde dice NOSOTROS NO VAMOS A TU DOMICILIO A REGALARTE NADA, desgraciadamente YO no puedo hacer el papel de las autoridades y perseguir a los delincuentes que se dedican a aprovecharse de gente como su mamá», dijo el empresario. Sun