Peligro Latente la Circulación de Moto Triciclos en la Carretera a Talismán: Sectores Productivos

Los denunciantes manifestaron que la Guardia Nacional debe realizar operativos para evitar que estas unidades sigan prestando el servicio, para evitar más accidentes.

*EMPRESARIOS AFIRMAN QUE SE PONE EN PELIGRO NO SÓLO LA VIDA DE LOS USUARIOS, SINO TABIÉN LA DE CONDUCTORES QUE DIARIO TRANSITAN POR ESA CARRETERA FEDERAL.

Tapachula, Chiapas; 18 de mayo del 2023.- El sector productivo del municipio fronterizo de Tuxtla Chico ha hecho de manera reiterativa la petición a la Guardia Nacional (GN), para que realice patrullajes en la carretera que une al Kilómetro 10 a la comunidad Frontera Talismán y poner orden en cuanto a la circulación de moto triciclos, pero no hay respuesta positiva.

Así lo declaró. Raúl Fulgencio López Guzmán, presidente de la Asociación de Productores de Cacao, Frutas y Semillas, del municipio de Tuxtla Chico, quien al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE aseguró que tal parece que los líderes de las agrupaciones de esas unidades “calientan” la mano a los responsables de cuidar que se respete lo que establece la ley.

Sobre este asunto, indicó que es lamentable pensar que la situación esté mejor y en apego a lo que establecen los reglamentos, porque hoy se ve todo lo contrario, ya que el tramo federal de esa vía de comunicación está abandonado en cuanto a patrullajes por parte de esa y otras corporaciones



1 de 5

Por otro lado, apuntó que los conductores de moto triciclos, no cuentan con ningún permiso para circular en tramo carretero federal por parte de Movilidad y Transporte, dependencia que se supone es quien debería controlar o poner orden en el tránsito o circulación de esos mini vehículos, y tampoco cuentan con seguro de pasajero, porque en los accidentes no hay quien responda.Agregó que ese tramo es muy inseguro, pero que ahora que ya iniciaron las lluvias, el peligro crece, porque los automovilistas no advierten la circulación de ese tipo de transporte, que van sin luces, con exceso de cupo, sin cascos de seguridad, incluso hasta en horas de la noche, y obviamente fuera de lay, pero solapados.Comentó que cifras calculadas hablan de que en el área urbana de Tuxtla Chico circulan alrededor mil 500 motos de ese tipo, más los grupos que existen en todas las comunidades rurales aledañas. Se trata de un ordenamiento que conviene a todos y en cumplimiento a la ley.Finalmente, comentó que han estado en pláticas con diversas dependencias, para ver el asunto de la ampliación del tramo carretero del Kilómetro 10 hacia Talismán, con sus respectivos acotamientos, lo cual quedó pendiente desde hace varios años. EL ORBE / Nelson Bautista