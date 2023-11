“Somos un Solo Movimiento, un Solo Partido”: Claudia Sheinbaum

*Destaca que en Morena no hay Corrientes.

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023.- “Somos un solo movimiento, un solo partido, que además representamos el anhelo del pueblo de México y esto no se nos debe de olvidar”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo a través de un encuentro con sus seguidores en redes sociales, donde recordó que Morena es un solo movimiento y por estatutos no se permiten corrientes internas que puedan dañar la unidad del partido.

Es por eso que celebró la permanencia de Marcelo Ebrard en el movimiento para abonar a la unidad interna y que no pase lo mismo que en otros partidos como el PRD, que con el surgimiento de varias corrientes terminó por debilitarse.

Expuso que, a diferencia de la oposición, representada por actores como el expresidente Felipe Calderón, Morena debe ser plural y no guiarse bajo el autoritarismo, pues destacó que lo más importante para Morena es trabajar en unidad a favor del pueblo de México, por lo que hizo un llamado a los liderazgos estatales a respetar los resultados de las encuestas que definieron las coordinaciones de la Defensa de la Transformación en nueve entidades federativas.

“Esa coordinación tiene que ejercerse, no con autoritarismo o con manos duras, nosotros somos un partido plural y democrático, por eso muy importante que se respeten las encuestas que hubo en las nueve entidades de la República para las coordinaciones estatales y también la decisión que tomamos para que las cinco mujeres fueran representadas en las cinco entidades”, añadió.

Al respecto, recordó que en la Cuarta Transformación no hay favoritos, pues “la favorita es la 4T y el favorito es el pueblo de México”, por lo que incitó a seguir fortaleciendo el trabajo para mejorar las condiciones de vida de todas y todos, lo cual describió como una responsabilidad adquirida tras ser elegida como Coordinadora Nacional de Defensa de la 4T.

“Cuando uno tiene esta responsabilidad tiene que ejercerla con humildad porque la soberbia no es una buena compañía, con humildad, sabiendo la responsabilidad que se tiene, siendo democráticos, sabiendo cuáles son nuestros principios y nuestras causas, y reconocer la pluralidad de nuestro movimiento”, concluyó sobre lo que significa haber recibido el bastón de mando de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinar la transformación del país. Boletín Oficial