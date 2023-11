AMLO Acepta la Renuncia del Ministro Arturo Zaldívar

*Pasa al Senado Para su Aprobación.

Ciudad de México; 14 de Noviembre.- El Senado de la República notificó oficialmente que ya recibió el oficio del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que acepta la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el documento, remitido a la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, y publicado en la Gaceta del Senado, el mandatario solicita a la aprobación de la Cámara de Senadores la renuncia de Zaldívar Lelo de Larrea.

Señala que el 7 de noviembre pasado, el ministro le presentó su renuncia a la SCJN por «considerar que su ciclo en el máximo tribunal de la Nación ha terminado, ya que las aportaciones que pueda realizar desde dicha posición para la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales».

En uso de su facultad conferida en los artículos 89, fracción XVIII y 98, párrafo tercero de la Constitución Política, el presidente señala que «le comunico que he aceptado la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que someto la misma a la aprobación de ese órgano legislativo».

Ayer en la tarde, la Comisión de Justicia del Senado, que encabeza la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, discutiría y votaría el dictamen por el que se aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar.

El dictamen propone aprobar la licencia de Lelo de Larrea bajo el argumento de que no se puede obligar a nadie a permanecer en un cargo público contra su voluntad.

«Hay un derecho humano superior que es el libre desarrollo de la personalidad y con independencia del cargo público que está ejerciendo el ministro en cuestión, tomando una decisión que lo deja en la posibilidad de enfrentar el problema que sea, ya sea de tipo personal o cualquier otro por considerar».

El Senado, señala el dictamen, no debe ser obstáculo en la determinación adoptada por el ministro, el cual debe asumir las consecuencias de su acto.

«Lo procedente es dar cauce al documento de renuncia, en los términos que mandata la Constitución», subraya. Sun