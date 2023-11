INE Aprueba 3 Debates Presidenciales en 2024

* Dos en Abril y Uno en Mayo.

Ciudad de México; 16 de Noviembre.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la realización de tres debates presidenciales en 2024, al tiempo que se buscará optimizar los recursos sin disminuir la calidad de este ejercicio.

El Instituto también aprobó que las personas con sanción firme por violencia política contra las mujeres, en razón de género, no podrán ser moderadoras de los debates.

El primer debate se llevará a cabo el 7 de abril; el segundo, el 28 de abril y el tercero, el 19 de mayo, todos a realizarse a las 20 horas.

A nombre de Morena, Mario Llergo, pidió que las representaciones de los partidos políticos sean consideradas en este proceso, principalmente en la selección de las moderaciones.

«Pedir que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el debate reciente en el Estado de México, y lo que ocurrió en el debate de revocación de mandato. Insistimos que las y los moderadores, no es función de ellos ser protagonistas en los debates, sino que tienen una función específica», apuntó.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, insistió en la propuesta de realizar más de tres debates, a fin de que la ciudadanía conozca a los candidatos y sus proyectos; sin embargo, reconoció que el INE puede estar limitado por el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expuso que para reducir costos, se puede hacer uso de las instalaciones del Instituto, así como la realización de los tres debates en la Ciudad de México.

En su caso, para la selección de las sedes distintas a la del Instituto, se privilegiarán recintos que cuenten con los espacios y las capacidades técnicas necesarias para la producción de un debate televisivo, así como universidades e instituciones públicas.

Los temas que deberán ser abordados por las personas aspirantes en los debates son: seguridad; economía; combate a la corrupción; salud y educación; pobreza; medio ambiente; migración y política exterior. Sun