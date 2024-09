Propone Gobernador de Sinaloa Aplicar IVA Diferenciado

*Fijar Mayores Tasas Para Artículos de Lujo.

Mazatlán, Sin.; 8 de Diciembre.- El gobernador Rubén Rocha Moya, propuso la creación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciado: reducir el gravamen a productos de primera necesidad, pero fijar tasas más elevadas para los artículos suntuarios y de lujo.

Consideró que México requiere de un sistema tributario más robusto, capaz de proveer recursos para ampliar y modernizar los servicios públicos y la infraestructura, todo para facilitar las inversiones y la calidad de vida de las familias que más lo necesitan.

Y explicó: «En los próximos años tendremos que debatir sobre las alternativas de reformas tributarias que en México es posible y urgente realizar; entre ellas, no se descarta una modificación para acentuar los impuestos progresivos sobre el ingreso, manteniendo la negativa a un incremento del IVA generalizado.

«Solo que abriendo la posibilidad a un IVA diferenciado, donde los bienes y servicios básicos de primera necesidad se graven con una tasa muy reducida, y los bienes y servicios suntuarios con tasas elevadas».

Dijo que esta propuesta no es extraña, porque actualmente en los estados fronterizos el IVA es del 8 por ciento, que es la mitad de la tasa general que se paga en el resto de las entidades federativas, fijada en 16 por ciento y recordó que esta medida la regionalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Podemos acentuar el tema de la diferenciación en materia del tipo de bienes y servicios, si son de primera necesidad, pues hay que bajarlo más, y si son suntuosos hay que aplicarlo; yo creo que ésta es una manera racional de atender las cosas», aseveró el mandatario sinaloense.

En la 52 Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, el gobernador Rocha Moya hizo la propuesta ante lis funcionarios fiscales de las 32 entidades federativas, y funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación.

En su momento, también hizo uso de la palabra el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien expuso que «todos sabemos que vivimos en una época de transformaciones importantes, y en particular en materia de gasto público».

Y reconoció que «los gobiernos tenemos que estar orientados a la búsqueda del desarrollo con justicia social, nosotros como entidades federativas nos corresponde contribuir con los medios y recursos necesarios para el bienestar de la población, de este tamaño es la responsabilidad que tenemos».