Microsismos en la CDMX Provocan Daños en Vivienda y Edificios: PC

*No se Reportan Lesionados.

Ciudad de México; 12 de Diciembre.- En la Ciudad de México existen fallas geológicas que se crearon hace varios miles de años y que por décadas pueden permanecer inactivas y de repente se reactiva, lo que provoca los microsismos que han ocurrido desde mayo pasado en la capital del país, explica Delia Iresine Bello, integrante del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

«Estos sismos son ocasionados por la falla de la Sierra de las Cruces, formación que separa al Valle de México del Valle de Toluca», comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

La Maestra en Ciencias explica que en la década de los 80 «ya se había presentado una secuencia de microsismos justo en la región de la alcaldía Álvaro Obregón. Permaneció inactiva durante varias décadas y ahorita de nueva cuenta tenemos esta secuencia de sismos importantes.

«¿Qué es lo que se espera en un futuro? Que van a seguir presentándose estas rupturas, por lo que van a continuar los sismos en la zona poniente de la ciudad, es decir, en las alcaldías Álvaro Obregón, en Benito Juárez y en la Miguel Hidalgo. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otras regiones de la CDMX en las que también existen fallas».

Precisa que en 2012 también se registró una secuencia importante de sismos en la zona de Chalco, al oriente de la capital del país.

«Ocurrieron en una zona donde la densidad poblacional no era tan grande y por lo tanto no causaron tanto impacto como estos últimos sismos», indica.

Bello expone que en la Ciudad de México se registran microsismos en el norte, al poniente, al oriente e incluso al sur.

—¿Es previsible que estos microsismos alcancen una magnitud mayor?

-Por los datos que tenemos hasta el momento, desde que se tienen registros en la Ciudad de México, la mayor magnitud que tenemos hasta el momento es de 3.6. Pero como lo he dicho en anteriores ocasiones, no se descarta la posibilidad.

Con el hecho de tener un sismo de magnitud 4 dentro de la CDMX, tal vez las estructuras pueden llegar a resistir.

—Entonces, ¿no se descarta un sismo de magnitud 6?

-Por lo que tenemos hasta el momento con el tamaño de las fallas podría ser de 4 o de 5, pero de magnitud 6 es poco probable porque las fallas no llegan a tener ese tamaño, por lo que no se podría registrar un sismo de magnitud 6 dentro de la capital del país.

—¿Los capitalinos debemos preocuparnos por estos microsismos?

-Claro que sí. Pero más que preocuparnos debemos estar pendientes ante este tipo de fenómenos. Desgraciadamente, vamos a estar vulnerables ante estos sismos, ya sea lejanos o cercanos, y lo único que sí podemos hacer, es estar preparados. ¿Cómo? No propagando rumores, porque la verdad es que no sabemos cuándo se presentará el siguiente sismo que pueda ocasionar importantes daños en la ciudad. Y el segundo punto, es consultar las fuentes oficiales de información, como la del SSN y del Cenapred. Sun