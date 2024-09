Niega MC Apoyar a Morena en Elección de Ministra de SCJN

*Senado Debe Avalar la Propuesta.

Ciudad de México; 12 de Diciembre.- Aunque Senadores de oposición y hasta del bloque oficial dan por un hecho que Movimiento Ciudadano (MC) otorgará los votos que le hacen falta a Morena para alcanzar la mayoría calificada y elegir a Bertha Alcalde como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, asegura que aún no se ha tomado una decisión y su facción analiza los escenarios que existen.

En declaraciones a EL UNIVERSAL, el legislador jalisciense señala que la terna propuesta por el Ejecutivo no es la ideal, pero reconoce que no hay otra opción: o el Senado la rechaza y deja que el presidente Andrés Manuel López Obrador designe directamente a la Ministra, o se aprueba alguna de las tres candidatas en la sesión del Pleno del Senado de este miércoles.

«Alguna de las tres aspirantes será la próxima Ministra de la Suprema Corte; nos hubiera gustado que el presidente enviara otros perfiles, pero el Senado de la República no puede detenerlo. Por lo tanto, debemos decidir si dejamos el nombramiento totalmente en manos del presidente, o si el Senado ejerce su facultad y procura que la candidata elegida tenga un mínimo de responsabilidad hacia el Senado. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está analizando todos los escenarios», apuntó.

Por otra parte, Clemente Castañeda afirmó que MC ha impulsado acciones legislativas para proteger la autonomía del Poder Judicial «y se mantendrá firme ante barrabasadas como la idea de que los ministros de la SCJN sean elegidos en las urnas y no por competencias o por experiencia». Sun