México Tiene Garantizado Petróleo Para los Próximos 25-30 Años

*Afirma el Gobierno Federal

Ciudad de México; 19 de Diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México tiene garantizado una reserva de petróleo para los próximos 30 años y manifestó que le gustaría que ya no se usara más el petróleo y demás recursos no renovables, pero consideró que el proceso para cambiarlo por energías limpias llevará un tiempo y «no va a hacer de la noche a la mañana».

En este sentido, el jefe del Ejecutivo federal señaló que cuando menos México tiene garantizado el petróleo hasta el momento de esta transición energética, y lo cual, indicó, es un aporte de su gobierno.

«Lo importante es que se invirtió para explorar nuevos campos petroleros y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo. Hay una reserva de petróleo que nos permite contra con este hidrocarburo hasta por 25-30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problemas de que no se cuente con el petróleo.

«Hay quienes sostienen y a mí me gustaría mucho de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables y que se usaran más energías limpias y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va hacer así como se piensa, de la noche a la mañana. Entonces cuando menos tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque no se invertía en exploración».

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que su gobierno ha actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita para cuidar este combustible.

«Es una herencia para las nuevas generaciones que se tiene que cuidar. Eso yo creo que es un avance», dijo. Sun