Secretaría de Salud Inaugura “Megafarmacia del Bienestar”

*Cuenta con 97% de Abastecimiento, Afirma la Dependencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar, que presumió «será la farmacia más grande del mundo», y dijo que lo anterior es un paso más para que México convierta en realidad el sueño del acceso universal a la salud.

Previo al acto inaugural, el ejecutivo recorrió las instalaciones, ubicadas en Huehuetoca, Estado de México, en las que se observan anaqueles y cajas con medicinas.

«El objetivo es que se distribuyan todas las medicinas hasta los pueblos más apartados de México, que a nadie le falten medicinas. Ese es el ideal que hoy (este viernes) comenzamos a convertir en realidad, ese sueño del derecho a la salud», detalló.

López Obrador dijo que en México la salud era para unos cuantos, y aseguró que dichos problemas no tenían que ver con el presupuesto, «tenían que ver fundamentalmente con la corrupción».

«Presupuesto hay, el problema era la corrupción en todo, en la construcción de las obras, de los caminos, en la educación, en la salud, y este es el caso, se ejercieron como 200 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y de equipos, pero por la corrupción no rendía ese recursos, de lo quedaban unos cuantos… había 10 empresas encargados de la venta y distribución de las medicinas… ahora con el mismo presupuesto que se gastaba, ahora alcanza para darle medicinas gratuitas a todo el pueblo de México», aseveró.

El primer mandatario destacó que la Federación ya cuenta con todos los medicamentos para este año y para el año que viene: «no van a faltar. Vamos a ser muy probablemente el único país en el mundo con una farmacia de estas dimensiones».

El Presidente aprovechó para criticar a los políticos de oposición, a quienes cuestionó por criticar la Megafarmacia.

-«Si fuera el almacén de drogas más grande del mundo, entonces sí, las protestas, pero se trata de las medicinas, ¿qué les pasa? ¿Hasta dónde llega su insensatez?», expresó.

Aseguró que el principal objetivo de la Megafarmacia es para «complementar» el abasto de medicamentos.

«Van a estar los medicamentos en los centros y hospitales, pero si llega el paciente y no hay la medicina, se podrá llamar a este centro de distribución y ya hay equipos recibiendo las llamadas, hay personal del IMSS, ISSSTE, y del IMSS Bienestar», concluyó. Sun

Esto Debes Hacer Para que te Surtan la Receta en Megafarmacia.

Este viernes 29 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Huehuetoca, Estado de México, la Megafarmacia del Bienestar que tendrá «todos los medicamentos del mundo».

Según lo expuesto, la Megafarmacia del Bienestar «es un mecanismo del Gobierno de México para atender todas las recetas con todos los medicamentos de las instituciones federales de atención médica».

*»Si eres derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o de uno de los 23 Estados federalizados en IMSS-Bienestar, este servicio es para ti», se indica.

Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta que te dio el médico, puedes llamar al teléfono de la Megafarmacia del Bienestar: 55 95 00 09 11 y seleccionar la opción que corresponda, según tu institución.

En cuanto te conteste uno de los operadores, es necesario que tengas a la mano la receta del médico, ya que te solicitarán el folio para poder continuar con tu solicitud.

También te van a pedir tu nombre y CURP. Puede hablar el paciente o un familiar. El operador también pedirá datos de contacto como teléfono fijo, celular o correo electrónico.

«Una vez obtenidos los datos, y si se verifica que la receta es vigente y haya sido emitida por un médico del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, entonces se activará la Megafarmacia», se precisa.

Tras este proceso, el medicamento debe estar disponible en máximo 48 horas y se notificará cuándo y dónde se recogerá. Sun