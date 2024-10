Reportan que 6 de Cada 10 Mexicanos Padece Depresión

* Enfermedad que Puede Llevarlos al Suicidio.

Ciudad de México; 13 de Enero.- Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, trastorno que se caracteriza por una tristeza profunda. Según la Federación Mundial de Psiquiatría, la conmemoración de esta fecha fue establecida en 1992, con el único objetivo de concientizar sobre esta enfermedad y ayudar a las personas que la sufren.

Aunque este trastorno muchas de las veces pueden terminar con la vida de las personas, en entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, mencionó que «México como país, no es un país suicida. Si divides las 200 naciones aproximadamente que hay en el planeta, México se encuentra entre los 50 más abajo en el tema suicida. Y tampoco la CDMX es una ciudad suicida, si la contrastan con las otras 32 entidades, estamos en el lugar 23.»

Sin embargo, recalcó que las personas que viven en grandes capitales o en ciudades urbanas, que es el 75 % de la población, una vez en su vida van a tener un tema de depresión profunda que eventualmente puede acercarlos a una situación suicida.

De acuerdo con una cifra establecida por el Dr. Salvador, 6 de cada 10 personas que padecen depresión en México, no reciben atención médica por cuestión de dinero o simplemente porque no son conscientes que deben atender su situación depresiva.

«Entre 6 de cada 10 personas que nos llaman porque padecen de depresión es porque no reciben atención médica o no la pueden recibir en el lugar donde se ubican, por la cuestión de dinero o porque no son conscientes que deben atender su situación depresiva como un tema de un trastorno mental.»

«Hay que reconocer que en la medida en que seamos abiertos a lo que sentimos, podremos salir adelante y buscar ayuda. Así que no es nada malo hablar de que uno se siente deprimido, ya que no es un síntoma de debilidad o de pérdida de valor respecto al conjunto que nos acompaña como el trabajo o la familia», puntualizó.

¿Cuáles son los Síntomas de la Depresión?

Por su parte, Chiprés recalcó que aunque las personas que padecen de depresión, la mayor parte se muestran alegres y sonrientes, también muestran síntomas como:

*Pérdida del sueño

*Pérdida del apetito

*Pensamientos suicidas constantemente

*Tristeza

*Disminución en la capacidad de concentración

*Ansiedad

Por ello, invitó a las personas que sufren este trastorno a pedir ayuda, establecer confianza, limitarse al uso de dispositivos electrónicos y redes sociales que a veces confunden a la población, así como aprender a perdonarse, expresar sus emociones y aprender a procesarlas. Sun