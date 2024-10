Por Tercer Día, Acapulco Sufre de Escasez de Transporte

Acapulco, Gro; 13 de Enero.- Por tercer día, acapulqueños padecieron la escasez del transporte público. Este sábado muchos acapulqueños siguieron buscando opciones para trasladarse a sus trabajos, a sus casas, a sus mandados.

Aunque se vieron en las calles más unidades dando el servicio, aún insuficiente. El aumento de unidades fue visible en la parte de la Costera Miguel Alemán y la zona centro de la ciudad.

La ausencia del transporte público comenzó desde la mañana del jueves. Pero la suspensión del servicio no es fortuita: en la última semana han asesinado a un chofer, han atacado un sitio donde quedó herido un conductor y han quemado cuatro unidades. Además, está permanente la exigencia del pago de la extorsión.

La ausencia del transporte público está teniendo efectos expansivos. En estos días, la mayoría de las pocas escuelas que están dando clases en Acapulco las suspendieron para evitar riesgos para los profesores y alumnos.

En la ciudad se ha creado una atmósfera de incertidumbre y zozobra. Desde que comenzó el paro de los transportistas, en las redes sociales y en grupos de WhatsApp no han parado los mensajes y audios con amenazas y advertencias contra los choferes y pobladores.

En los audios se escucha que les han pedido a los choferes que suspendan el servicio durante ocho días y el que no obedezca sufrirá las consecuencias.

En los mensajes se lee que los criminales permitirán la reanudación del servicio hasta que todos los transportistas paguen la extorsión que les exigen.

Este sábado las foráneas que llegan al puerto seguían sin ofrecer el servicio como medida de precaución. Por ejemplo, unos de los sitios que salen del municipio de Atoyac, en la Costa Grande, a Acapulco anunció que suspendían sus salidas hasta nuevo aviso. Lo mismo ocurrió con las rutas que llegan desde los municipios de Coyuca de Benítez y Tecpan.

El Gobierno de Guerrero anunció una operación de vigilancia para garantizar la seguridad de los choferes y pobladores, sin embargo, eso no fue suficiente para que el servicio se reanudara.

El Gobierno de Guerrero informó que enviaron a Acapulco 80 agentes de la Policía Estatal en 14 patrullas para atender la emergencia, estos sumados a los 200 que ya operan en el puerto.

La falta del servicio del transporte público también está trastocando al comercio. Muchos negocios del centro, el mercado y zonas suburbanas no abrieron y los que lo hicieron cerraron antes de las 5 de la tarde ante la ausencia de clientes. Sun