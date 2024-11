Diputados de Morena Buscan Acuerdos con Oposición Para Aprobar Reformas

*Necesitan la Mayoría Calificada Para Autorizarlas.

Ciudad de México; 15 de Enero.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados buscará llegar a un acuerdo con alguno de los partidos de la oposición como PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para aprobar las reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el próximo 5 de febrero, señaló la diputada morenista Graciela Sánchez Ortiz.

En entrevista en San Lázaro, Sánchez Ortiz dijo que la necesidad de acercarse a los legisladores de la oposición surge porque los votos de Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada para aprobarlas.

«Ya estamos preparados, sabemos muy bien que no contamos con la mayor calificada, ese es un tema que tendría que verse, si en esta ocasión pudiera uno alcanzar acuerdos con algún partido de la oposición para sacar estas reformas», expresó.

Dijo que en caso de no llegar a un acuerdo con la oposición, Morena buscará aprobar las iniciativas en la siguiente Legislatura, que inicia en septiembre de este año con los nuevos diputados federales, una vez que se haya renovado la composición de la Cámara de Diputados.

«De lo contrario, también tendríamos que esperar, trabajar todo este tema e irlo dejando listo para cuando inicie la nueva Legislatura, en septiembre. Que ya dejemos en avances de trabajo de la reforma constitucional», comentó. Sun