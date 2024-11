Fiscalmente Inviable Jubilarse con 100% del Salario: BBVA México

Ciudad de México, 17 de Enero.- Una posible reforma al sistema de pensiones con el objetivo de garantizar a 100% el monto de jubilación de los trabajadores en México es fiscalmente inviable, dijo el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano.

«Implementar una tasa de reemplazo a 100% en toda la población fiscalmente no es viable y no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Un cierto aumento a la tasa de contribución es deseable, siempre y cuando se vigilen las finanzas públicas y creemos que el principal reto en pensiones, al igual que otros temas de atención fiscal es reducir la informalidad», dijo el especialista.

Serrano recordó que una parte de la problemática de pensiones bajas con el actual sistema de Afores se atendió con la reforma de 2020, que disminuyó las semanas de cotización y aumentó la tasa de contribución obligatoria de manera paulatina de 6% hasta alcanzar 15% en 2030.

«Hay un reto en cuanto a las tasas de reemplazo de quienes empiecen a jubilarse por el esquema nuevo van a ser muy bajas. En buena medida eso ya se atendió con la reforma de 2020 porque lo que se necesitaba era tener mayores tasas de contribuciones, eso ya ocurrió.

«Creemos que ya en buena medida hay una solución. Si se quiere seguir aumentando, creemos que es necesario, pero también que sobre todo se tienen que vigilar las finanzas públicas», subrayó.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su iniciativa de reforma que dará a conocer el próximo 5 de febrero, propondrá que el gobierno aporte recursos públicos para otorgar pensiones de 100% a los trabajadores.

En dicho escenario, Carlos Serrano recalcó que gran parte del problema fiscal y pensionario del país se atribuye a la elevada informalidad que prevalece en la economía mexicana.

«El problema es que un porcentaje muy importante de personas están en la economía informal y no van a tener acceso a estos esquemas de pensiones contributivas», subrayó.

—-Trump y FED impactan al tipo de cambio

Los resultados en los caucus de Iowa en Estados Unidos que perfilan al expresidente Donald Trump como el candidato del partido republicano, están impactando al tipo de cambio, dijo Serrano.

«El efecto de la posibilidad de una presidencia de Trump deprecia el tipo de cambio porque el señor Trump ha dicho que en caso de ganar impondrá una serie de aranceles a varios países del mundo incluyendo a los que tienen tratado de libre comercio», dijo.

Explicó también que el comportamiento de la paridad peso-dólar no solamente se atribuye a Trump sino también a la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sea más cauta en su expectativa de bajada de tasas de interés. Sun