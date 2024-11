Cambios en el AICM Ponen en Riesgo Alianza Aeroméxico-Delta

Ciudad de México; 29 de Enero.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) dictó un fallo provisional el pasado viernes donde desestima la solicitud de renovación de la inmunidad antimonopolio (ATI, por sus siglas en inglés), para continuar con la alianza de las aerolíneas Aeroméxico y Delta.

El DOT argumenta que las modificaciones hechas por el Gobierno mexicano a la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), específicamente la decisión de trasladar los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y reducir las operaciones en horarios saturados para los vuelos de pasajeros.

Al no contar con la inmunidad antimonopolio, la alianza entre las dos aerolíneas finalizará el 26 de octubre de 2024, para permitir «una liquidación ordenada de la empresa conjunta».

El Departamento de Transporte considera que el Gobierno mexicano incumple el acuerdo bilateral de servicios aéreos entre México y Estados Unidos con esta serie de modificaciones a la operación del AICM, así como de las normas internacionales que rigen la gestión de la capacidad de los aeropuertos.

«El Gobierno de México emitió un decreto en el que se prohibieron las operaciones exclusivamente de carga en el AICM, relegando dichas operaciones a aeropuertos fuera de la Ciudad de México. Además, la capacidad del AICM se ha reducido en las últimas tres temporadas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), en detrimento de las compañías aéreas actuales como de los posibles nuevos entrantes.

«El gobierno mexicano tiene como premisa de estas acciones la necesidad de emprender una importante renovación del AICM debido a sus niveles de saturación. Sin embargo, el gobierno ha admitido recientemente que no existen planes para agregar capacidad adicional en AICM. Por lo que prevalecen las condiciones en el aeropuerto como tal, donde no hay posibilidad de nuevo ingreso al aeropuerto en un futuro previsible», indica la resolución.

Aeroméxico indicó que se encuentra analizando la resolución del DOT, ya que se requirió a las partes interesadas a presentar alegatos, por lo que las aerolíneas presentarán conjunta y oportunamente argumentos que permitan a la autoridad emitir una determinación final.

La alianza entre Aeroméxico y Delta empezó a operar en 2017 y permite desarrollar productos y servicios integrales entre ambas aerolíneas como documentación homologada que permite el check-in digital para viajes de varias aerolíneas a través de las aplicaciones o los sitios web existentes de Delta y Aeroméxico.

Mensajería gratuita a través de Wi-Fi a bordo y políticas de equipaje documentado y de mano.

Hasta 2022, la alianza benefició a más de 28 millones de clientes.

Delta y Aeroméxico ofrecen 43 rutas entre México y Estados Unidos. Sun