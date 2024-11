Trump o Biden Mantendrán T-MEC; Presionarán más a México: Expertos

*Revisará el Tratado en 2026.

Ciudad de México; 29 de Enero.- La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a realizarse en 2026, implica presiones para el Gobierno mexicano, ya sea que regrese Donald Trump a la Presidencia estadounidense o que se mantenga por otros cuatro años Joe Biden, coincidieron expertos.

Por una parte, el exjefe negociador de México del T-MEC, Kenneth Smith Ramos, dijo que Trump «siente que él arregló el TLCAN» (tratado que antecedió al T-MEC), que él lo cambió, lo modificó, lo ve como legado de la primera administración. Así que, más que salirse de un tratado, va a decir, Biden es débil y yo si voy a hacer que los socios comerciales implementen bien los tratados.

Sin embargo, «va a presionar con consultas y paneles y ahí se recrudecerá el ambiente, en lugar de tomar una postura como Biden de no voy a presionar a México en lo comercial para que siga la cooperación en migración y seguridad».

Añadió que esto tiene que ver con que «el estilo de Trump es, de ¡yo quiero todo!, migración y seguridad y que cumplas mi interpretación del Tratado».

«En este momento no creo que sea una prioridad de Trump salirse del T-MEC pero vamos a tener una revisión complicada en 2026 si Trump llega al poder», comentó.

Consideró que al ser 2024 un año electoral en Estados Unidos, seguramente los republicanos presionarán a Biden para que inicie un panel contra México por el tema de la política energética, sin embargo, no habrá tiempo para que la diferencia por el tema energético se resuelva en esta administración.

Smith Ramos agregó que «conforme avancen las elecciones en Estados Unidos puede subir la presión política, los republicanos diciendo que el presidente Biden en materia de política exterior es débil hacia China; que en materia de comercio exterior es débil hacia México y que entonces eso de alguna manera impulse a la administración Biden a tomar medidas más rudas en materia comercial, pero no lo han hecho porque…Biden sabe que requiere de la cooperación de México en el tema de migración».

Pero, por presiones domésticas no podemos descartar que en algún momento presente la administración estadounidense actual una solicitud del panel sabiendo que no se va a resolver en esta administración, pero simplemente por motivos políticos

Al respecto, los socios de Akin Gump en la oficina de Washington, D.C, Hans Christopher Rickhoff y Stephen S. Kho, comentaron que para Trump será importante mantener el T-MEC, porque él lo negoció, sin embargo, presionará sobre todo en los temas de reglas de origen de autos y propiedad intelectual.

Mientras que si se reelige a Biden seguirá dándole prioridad a los temas bilaterales que tiene con México en materia laboral y medio ambiental.

Comentaron que el Congreso estadounidense tiene puesta la mirada en la implementación de las reglas de origen de autos y los efectos que puede tener en la industria estadounidense automotriz.

Además de que están preocupados por las controversias que hay en torno a la política energética mexicana, las dificultades para conseguir permisos para importar productos biotecnológicos, el tema laboral y las cuotas de importación. Sun