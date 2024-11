Buscan Reducir a 30% el Padrón Electoral en Consultas Populares

*Para Impulsar la Democracia Participativa.

Ciudad de México, 31 de Enero.-El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es necesario que se apruebe su próxima iniciativa de reforma en materia de consultas populares para que se reduzca de 40 a 30% del padrón electoral para que el resultado sea vinculatorio, pues afirmó en México se necesita estimular «más la democracia participativa».

«Vamos a poder practicar más la democracia participativa, vamos a estimularla más. Es que, si es 40% pues un padrón de casi, no sé ahora, pero debe de ser como de 90 millones, tienen que participar 36 millones para que sea válida, es decir, vinculatoria. Si participan 30 millones, que son muchos ciudadanos, no tiene valor. En cambio, si es 30 y son 90 son 27 millones, eso va también en las iniciativas», dijo.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que una vez aprobada esa reforma lo mismo se debe hacer en las constituciones de los estados, a fin de establecer consultas populares con menos requisitos, entre ellos la reforma sobre corridas de toros.

«Pero sí vamos a dejar la propuesta porque ya se logró que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas, sin embargo, es muy alto el número de participantes o el porcentaje de participantes para que esa consulta tenga propósitos o sea obligatoria, vinculara, que sea mandato y se convierta en ley. Sino se alcanza el nivel de participación como está ahora, aunque participen millones, si no llegan, entonces vamos a bajar el porcentaje», agregó.