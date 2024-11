Ante Posibles Contagios Covid, Aumenta Venta de Insumos Médicos

*DISTRIBUIDORES DE ARTICULOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD REFIEREN QUE EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS HA INCREMENTADO LA COMPRA DE CUBREBOCAS, OXÍMETROS Y MANÓMETROS POR PARTE DE LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero del 2024.- Ante la amenaza de que proliferen los contagios por Covid-19 entre la población; negocios y comercios con venta de insumos médicos, reportan que por el momento “no hay compras de pánico”, sin embargo, sí han percibido un ligero incremento en las ventas de cubrebocas KN95, Oxímetros y Manómetros.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Selene Martínez Galindo, quien explicó que desde hace tres semanas, las personas ya empezaron a comprar cajitas de cubrebocas, pero reiteró que no son compras de pánico.

“Vienen muchas personas, son de escuelas, de negocios, son personas también de casa, principalmente las personas adultas que van al hospital, ellos son los que están comprando cubrebocas porque ya me imagino que en algunas tiendas ya están pidiendo que vayan con cubrebocas”, expuso.



Cuestionada sobre otros artículos con mayor venta, relacionados con los posibles contagios de Covid; la comerciante dijo que aparte del cubrebocas, están los manómetros digitales y oxímetros; lo que es para medir la presión arterial y la oxigenación de las personas.Mientras que por otra parte en este inicio de año, muchas personas aprovechan a cambiar o renovar sus sillas de rueda. Así como equipos ortopédicos.Martínez Galindo reconoció que ya empieza a ver un poco más la concientización de utilizar el cubrebocas, porque por ejemplo, en algunos negocios todavía no es requerido, como el de la entrevistada, en donde no han puesto el anuncio de que es necesario entrar con cubrebocas, pero que en breve ya empezarán a adoptar la medida.Sobre todo, porque el giro que manejan, los obliga a tratar con personal que trabaja en hospitales o pacientes que no saben si están contagiados con Covid.Apuntó que por el momento, los precios en los diferentes productos que manejan, no han tenido ningún incremento.Finalmente, recomendó a la población a extremar precauciones, y hacer caso a las indicaciones que dan a conocer las autoridades de salud. EL ORBE / JC