Infonavit Anuncia 331 mdp Para Reconstrucción de Viviendas

*En Beneficio de Afectados por Otis.

Acapulco, Gro., 31 de Enero.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una inversión de 331 millones de pesos para la ejecución de un paquete de medidas extraordinarias, y atender las demandas de las familias que habitan en las unidades habitacionales de El Coloso y Alta Progreso que resultaron afectadas por el huracán «Otis».

En la sesión ordinaria 892 del Consejo de administración del Infonavit, se aseguró que los recursos económicos serán empleados en atender, de manera integral, a quienes habitan en esas unidades; el director de este instituto, Carlos Martínez Velázquez, afirmó que se han aplicado medidas especiales, por la emergencia del huracán «Otis».

Dijo que entre las medidas especiales, se encuentran la prórroga extraordinaria en los pagos de créditos, el seguimiento de pago a viviendas aseguradas, entre otros. «‘Otis’ ha sido una parte muy importante, porque hemos destinado parte de nuestra operación a atender el huracán, pero también hemos mantenido la operación en todo lo posible», aseveró.

En su momento, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) consideró que «Acapulco no va a ser el mismo que todos recordamos, Acapulco va a ser mejor que lo que ya tenía. Ese es el compromiso que tenemos todas y todos».

Asimismo, agradeció por la aprobación extraordinaria de estos más de 330 millones de pesos para intervenir viviendas, espacios en zonas de enorme prioridad, como son Coloso y Alta Progreso, que significan un impacto directo sobre miles de familias acapulqueñas.

«Gracias por esta gran intervención, por este gran apoyo; se trata, pues, de dos regiones de Acapulco de una enorme densidad poblacional», expuso la mandataria suriana, quien refirió que el respaldo en un mensaje y el compromiso del gobierno de México, pues a través del Infonavit, refrenda su compromiso para no dejar solas a las familias de este municipio», agregó.

Y especificó: «Hay veces que de las experiencias dolorosa tenemos grandes aprendizajes y enseñanzas. Y yo creo que tuvimos grandes aprendizajes y enseñanzas en la forma de construir, en los permisos para construir, en materiales para la construcción.

«En muchísimas cosas tenemos enseñanzas que, obviamente no vamos a repetir los errores del pasado, estamos aquí para mejorar y para que Acapulco sea el destino turístico favorito a nivel nacional e internacional, como lo fue también durante mucho tiempo». sun