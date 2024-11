Héctor Astudillo, Exgobernador de Guerrero renuncia al PRI

*Denuncia Falta de Identidad en el Partido.

Ciudad de México, 31 de Enero.-Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero de 2015 a 2021, anunció su renuncia al PRI y denunció que «se ha convertido en un grupo sectario».

En conferencia de prensa desde su domicilio, el exsenador hizo un recuento de su paso por el Revolucionario Institucional y agradeció al partido liderado por Alejandro Moreno Cárdenas.

«Me he rebelado ante lo incorrecto, lo injusto y lo ofensivo. La elección de junio de 2024 es de lo más trascendente para los mexicanos y las mexicanas, lo que está en juego es mucho, pero lo más importante es el destino del país. No comparto la confrontación entre los poderes de la unión (…) Estoy convencido que hay que defender a las instituciones», dijo.

Astudillo defendió a los órganos autónomos como el INE. Llamó urgentemente a la alianza PRI-PAN-PRD a demostrar su «compromiso con México» y que se vea en el territorio nacional el trabajo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

«En el caso del PRI, tal parece que las candidaturas que recientemente se publicaron están solamente anunciando que se llevarán los restos que quedan del PRI. Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni mucho menos reflexión», declaró.

Declaró que se avergüenza de un PRI en el que Moreno Cárdenas se ha visto envuelto frecuentemente en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado baja de priistas.

«Es momento, desde cualquier trinchera, de defender la patria», sentenció. Sun