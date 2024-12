Se han Incautado Balas Capaces de Penetrar Blindajes de Sedena

* Revela Secretario Luis Cresencio Sandoval.

Acapulco, Gro.; 15 de Febrero.- El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, advirtió que han incautado «balas» -de origen extranjero- al crimen organizado capaces de penetrar los blindajes de la institución.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el alto mando militar informó que esta situación se lo hicieron saber al Gabinete de Seguridad de Estados Unidos, en la pasada reunión bilateral.

Explicó que en lo va de la administración han asegurado 47 mil 996 armas, de estas muchas exclusivas para el uso de las Fuerzas Armadas no solo de México sino de Estados Unidos.

El general informó que el pasado 10 de enero hubo una agresión al personal con municiones calibre 0.50 milímetro y «tuvimos una penetración al blindado, falleció uno de nuestros elementos y tres heridos por las penetraciones de estas municiones».

«Estas municiones son de especificación más elevada para poder hacer la penetración, son cartuchos que emplean perforantes, trazadores e incendiarios, en la parte posterior se identifica quién fabrica y el año.

«El fabricante es Lake Cuty en 2018. Esto es lo que dijimos, que por primera vez se empleaba un cartucho de esta naturaleza, que se identifica en la utilización de fuerzas armadas de Estados Unidos».

Dijo que al plantearle a sus contrapartes estadounidenses sobre este tipo de municiones les respondieron que esta fábrica no solo produce este tipo de municiones al Ejército de Estados Unidos, sino que las puede vender a los ciudadanos considerando que tienen esa facilidad en ese país.

«Eso planteamos el empleo de este cartucho con capacidades importantes y bueno el blindaje con el que contamos no puede proteger a nuestro personal de este tipo de penetración que tiene», reconoció. Sun