Ofrece SSPC Elecciones Pacíficas y Seguridad a Candidatos Presidenciales

*Para que Comicios se Desarrollen Libremente.

Ciudad de México, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, a quienes presentó los datos oficiales de incidencia delictiva y las medidas de seguridad para los candidatos a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión y las gubernaturas.

Aceptó que hay problemas de violencia e inseguridad, pero sólo en 50 municipios y no en todo el país, tras decir que el Estado mexicano está comprometido a garantizar que la elección concurrente se desarrolle de manera pacífica.

«Nosotros estamos pensando en unas elecciones que se desarrollen de manera pacífica y con tranquilidad, eso es lo que piden los mexicanos y esa es la exigencia de los partidos políticos. El Estado debe garantizar, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Hay capacidad», declaró al término de la reunión con los diputados federales.

En el diálogo que sostuvieron los coordinadores de las bancadas con la funcionaria federal, también trataron el tema de tipificar el llamado «cobro de piso» como extorsión, a través de una reforma constitucional, y el tráfico de armas, entre otros.

«Hay problemas en algunas zonas del país, pero eso no quiere decir que en todo el país haya problemas de estos temas. También hablamos sobre el informe, sobre los números de la incidencia delictiva, vieron ellos cómo hemos bajado la mayoría de los delitos, y como en otros delitos siguen siendo un desafío para el Estado mexicano», refirió Rodríguez.

Explicó que se reunirán periódicamente, la próxima vez en 15 días, para hablar sobre la seguridad de los candidatos de todos los partidos, durante la elección concurrente.

«Los temas que a ellos les interesan, es la seguridad de los candidatos en estos tres meses que vienen de las elecciones. Entonces, les explicamos el procedimiento que se le ha detallado con el INE, y ellos estuvieron de acuerdo, en también transmitir la información a sus partidos. Y va a haber unas mesas aquí mismo, sobre los temas instalación, para ver el tema de las elecciones, no solamente la seguridad, sino otros temas», enfatizó.

Detalló que la SSPC se hará cargo de la seguridad de los candidatos a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y de los aspirantes a diputados federales y senadores; y los estados se harán cargo de los candidatos que participarán en las elecciones locales.

Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, expuso que la Jucopo instalará un grupo de trabajo para darle seguimiento a la elección concurrente de este año, y «va a haber coordinación con el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Ciudadana».

Añadió que la Jucopo analiza la posibilidad de reformar el artículo 19 de la Constitución, como propuso el presidente López Obrador, para que se tipifique como delito el llamado «cobro de piso».

Señaló que «hoy hablamos de cuáles son aquellas iniciativas de ley, reformas que se tienen que hacer, y una de ellas es la de la extorsión, incluirlo en el artículo 19 constitucional, como parte del catálogo de delitos graves y, especialmente, por lo que es el cobro de piso en su modalidad de extorsión». SUN