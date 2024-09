Canadá Volverá a Pedir Visa a Mexicanos

*Ante el Aumento de Solicitudes de Refugio.

Ciudad de México, 28 de Febrero.- Para frenar el flujo de solicitantes de refugio que llegan a Canadá, el gobierno de ese país impondrá nuevamente la visa a ciudadanos mexicanos a partir de jueves a las 11:30 pm (hora del este).

El jefe de gobierno de Quebec, Francois Legault, solicitó esta imposición en días pasados al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, argumentando que en los 11 primeros meses de 2023, la provincia había recibido 60 mil solicitantes de refugio, lo que supone tres veces más por habitante que cualquier otra provincia canadiense.

Por su parte, Estados Unidos también había estado pidiendo a Ottawa que restableciera el requisito de visa para frenar un fuerte aumento en los cruces ilegales desde Canadá hacia nuestro país vecino.

¿Quiénes deberán solicitar la visa canadiense a partir de este viernes?

El gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper impuso un requisito de visa a México en 2009 para frenar el flujo de solicitudes de asilo. El gobierno de Trudeau lo relajó en 2016.

El gobierno canadiense aún no da detalles sobre el trámite de este requisito. Por el momento se sabe que los mexicanos con ciertos tipos de visa estadounidense y aquellos que viajan a Canadá con permisos de estudio o trabajo no tendrán que tramitar este documento.

Los ciudadanos mexicanos que hayan recibido visas válidas bajo el sistema anterior, durante los últimos 10 años no tendrán que volver a presentar solicitudes bajo los nuevos requisitos.

Las nuevas visas serán válidas por un período de diez años y permitirán al viajero ingresar a Canadá varias veces y quedarse hasta por seis meses en cada ocasión. Los oficiales de aduanas tendrán el poder discrecional de limitar la duración de la visa o el número de visitas, según la fuente. SUN