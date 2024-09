Premios Oscar 2024: “Oppenheimer” se Lleva Siete Galardones

* Incluido el de Mejor Película y Dirección.

Ciudad de México.-Esta noche las estrellas abandonaron el firmamento y se concentraron en el Dolby Theater de Los Ángeles para presenciar la entrega número 96 de los Premios Oscar, que se llevó a cabo esta tarde.

En punto de las 17:00 horas, Jimmy Kimmel dio la bienvenida a los nominados e invitados de La Academia a uno de los eventos más importantes de la industria del cine internacional; sin embargo, quien robó cámara fue el simpático Messi, el border collie que aparece en la cinta «Anatomy of a fall» y que estuvo en primerísima fila.

Los Oscar 2024 no solo reconocieron a cintas como «Poor Things» u «Oppenheimer», que se coronó como la gran ganadora de la noche con 7 estatuillas; también regaló a los televidentes grandes momentos, como la aparición en el escenario de Al Pacino, el musical de Ryan Gosling acompañado de Slash y el emotivo discurso de Mstyslav Chernov, director del documental «20 días en Mariupol», con el que protestó contra la guerra en Ucrania.

Ryan Gosling junto a Slash interpretando el tema «I’m Just Ken» de la película de «Barbie». La noche vio alzarse a grandes talentos como Robert Downey Jr., Emma Stone, Cillian Murphy, Billie Eilish, entre otros con la codiciada estatuilla dorada, pero, por si te lo perdiste te dejamos, a continuación, la lista completa de ganadores:

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph – «The Holdovers»

Mejor cortometraje animado: «War is over! Inspired by the music of John & Yoko» – Dave Mullins

Mejor película animada: «The boy and the Heron»- Hayao Miyazaki

Mejor guion original: «Anatomy of a fall»- Justine Triet y Arthur Harari

Mejor guion adaptado: «American fiction» – Cord Jefferson

Mejor maquillaje y peinado: «Poor Things»

Mejor diseño de producción : «Poor things»

Mejor vestuario: «Poor Things»

Mejor película internacional: «The zone of interest» – Jonathan Glazer

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. – «Oppenheimer»

Mejores efectos visuales: «Godzilla minus one»

Mejor edición: «Oppenheimer»

Mejor cortometraje documental: «The last repair shop»

Mejor documental: «20 días en Mariupol»

Mejor fotografía: «Oppenheimer» – Hoyte van Hoytema

Mejor cortometraje: «The Wonderful Story of Henry Sugar»

Mejor sonido: «The zone of interest»

Mejor banda sonora: «Oppenheimer»

Mejor canción original: Billie Eilish – «What was I made for?» de la película de «Barbie»

Mejor actor: Cillian Murphy – «Oppenheimer»

Mejor actriz: Emma Stone – «Poor things»

Mejor director: Christopher Nolan – «Oppenheimer». Sun