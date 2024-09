Promete Álvarez Máynez Salarios Dignos a Policías

* Y Programas Sociales Para Menores.

De gira por Campeche, el candidato Presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, prometió salarios dignos para cuerpos policiacos, como parte de su estrategia de seguridad.

“Vamos a formar policías civiles locales en los estados, en los municipios; a tratar con dignidad a nuestros policías, porque no les podemos echar la culpa, si ganan una miseria. No les podemos echar la culpa si no tienen con qué enfrentar el problema que está viviendo el país. Si les decimos para ser policía en México basta que estudies seis semanas y te mandamos, ahora sí que como que se decía en la escuela, a la guerra sin fusil. Eso no se le puede hacer a las personas que queremos que nos cuiden”

El candidato del movimiento naranja dijo que los programas sociales actuales seguirán, pero ahora tendrán más rigor a favor de las niñas y niños.

“Los programas sociales van a seguir para las personas que hoy los tienen, pero van a atender a los niñas y niños aunque no voten. Porque las personas no somos votos, somos seres humanos, con derecho, con el derecho a ser cada día más libres, más seguros y tener oportunidades”

Incluso prometió que, de llegar a la presidencia, los programas sociales para niños serán incluidos en una reforma, a la vez que refirió que los políticos no conocen las escuelas, centros de salud y hospitales del país, y por eso no saben en qué condiciones estrán, por lo que agregó que “nosotros vamos a hacer lo que hizo Mariana Rodríguez en Nuevo León, darle dignidad a las niñas y a los niños, al transporte público, a las escuelas y a la manera en que crecen”.