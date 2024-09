Yo sí voy a Cerrar las Refinerías de Cadereyta y Tula: Álvarez

*Afirma que no Tiene Compromisos con Grupos de Interés.

Monterrey, NL; 12 de Marzo.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que el sí cerrará las refinerías de Cadereyta y Tula, porque no tiene compromisos con grupos de interés, mientras Xóchitl Gálvez ha variado su postura del cierre definitivo a sólo una modernización, porque quienes financian su campaña «le imponen la agenda».

Asimismo, ante el rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador de la propuesta de cerrar las refinerías de Cadereyta y Madero, el aspirante naranja comentó que el mandatario puede hacer lo que considere correcto, pero ya le quedan pocos meses en el cargo «y en nuestro gobierno sí se van a cerrar».

En entrevista tras dictar una conferencia a estudiantes de la Universidad Regiomontana, Álvarez Máynez señaló que, si empresarios locales del Clúster Energético y del Fondo Ambiental Metropolitano consideraron extremo el cierre y pidieron modernizar la refinería de Cadereyta, es porque son grupos que piensan más en sus intereses que en el bienestar del país o en las afectaciones de la contaminación, y hacia esa postura va Xóchitl Gálvez.

Expuso que como él no tiene compromiso con generadores de energía nacionales o extranjeros, sostiene que México necesita una transición completa hacia energías limpias y que Pemex debe de dejar de producir combustóleo «para que mis hijos dejen de respirar veneno».

Admitió, sin embargo, que la transición debe ser gradual, pues gran parte del parque vehicular opera con gasolina, ante lo cual propuso medidas como cobrar impuestos a los autos más contaminantes y exentar de IVA en la compra de bicicletas.

Durante su mensaje a los estudiantes, Álvarez Máynez señaló que hay que jubilar a los partidos porque cuestan mucho dinero en prerrogativas y además reciben dinero ilegal. Por ejemplo, dijo que en un municipio como Guadalupe, Nuevo León, una campaña cuesta unos 80 millones de pesos, y quien esté dispuesto a gastarlos, al ganar llegaría a robar o si hizo compromisos con el crimen u otros intereses, al gobernar tendría que cumplirles.

Propone Legalizar la Marihuana.

El aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció por la legalización de la marihuana, como parte de sus estrategias para enfrentar el problema de la inseguridad.

Ante decenas de estudiantes de la Universidad Regiomontana, el candidato de MC señaló que el prohibicionismo o el endurecimiento de penas, no han mostrado eficacia y mientras México sigue poniendo los muertos, en lugares como California y Colorado, Estados Unidos, se legisla para regular el consumo de drogas.

En entrevista explicó que la regulación iniciaría con la más popular y que tiene mayor mercado, que es la marihuana, pero eventualmente rodas las drogas tienen que ser legalizadas.

Mencionó que, en su momento, la prohibición del alcohol, lo único que provocó fue un incremento en la criminalidad y que se comercializara un producto de mala calidad.

Durante la conferencia, los organizadores pidieron al aspirante que describiera en pocas palabras a sus contendientes por la Presidencia y también a sí mismo.

Sobre Xóchitl Gálvez, dijo que es «muy ocurrente» de Claudia Sheinbaum, expresó es «muy aburrida» y sobre él señaló, es «muy optimista». Sun