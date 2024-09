Xóchitl Gálvez Afirma que Obras no Estarán a Cargo de Militares

* El Ejercito Debe Cuidar la Seguridad Nacional.

Ciudad de México; 14 de Marzo.- La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, prometió que de ganar las elecciones, en su gobierno las obras de infraestructura estarán a cargo de los ingenieros civiles y no de los militares.

Al participar en el 30 Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, anunció que «llegando a la Presidencia», creará la «Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura».

«Se acabaron las ocurrencias, se acabaron (esas) decisiones, nunca más el despilfarro del dinero público por la improvisación, por los caprichos y ocurrencias presidenciales en obras de infraestructura», advirtió.

Xóchitl Gálvez manifestó su «profundo respeto y reconocimiento» a las fuerzas armadas, pero recalcó que durante su gobierno, los grandes proyectos de infraestructura serán diseñados y ejecutados por ingenieros civiles, no por ingenieros militares, «con todo respeto».

Dijo que los ingenieros militares participarán solo en aquellos proyectos que tengan que ver con seguridad nacional y con desastres naturales.

-«Para eso hay ingenieros militares», señaló.

-«Por supuesto, todo mi reconocimiento a los ingenieros militares, pero hoy resulta que todos los proyectos son seguridad nacional.

«Lo hacen para no rendir cuentas, lo hacen para no transparentar el recurso público. Eso va a cambiar en mi gobierno. Los ingenieros civiles van a volver a tener trabajo. (…) Van a regresar las ingenierías y los ingenieros a los espacios técnicos del gabinete», ofreció.

Sobre la posibilidad de revivir el Aeropuerto Internacional de Texcoco reiteró que antes de tomar una decisión se tendrá que hacer un análisis de la situación ambiental en esa zona, principalmente por el tema del agua. Sun