Propone Álvarez Máynez Elevar Gasto en Inversión Pública

* Ante Representantes de la CMIC.

Ciudad de México.-Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia por parte del Partido Movimiento Ciudadano, indicó que es necesario aumentar gradualmente el gasto en inversión pública, aunque también defendió los mensajes de los espots que publicó.

Ante representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) explicó que sería iniciar con 100 mil millones de pesos en términos reales anuales para que al final se sexenio represente 4.5 por ciento respecto del producto interno bruto (PIB).

Comentó que busca incrementar el gasto en inversión en construcción, porque “México está en una crisis de infraestructura no vista en décadas”.

“Es un crimen el tener el 2.7 por ciento del PIB en gasto en infraestructura, pero además de la manera opaca y discrecional en la que está ahorita”, dijo.

Consideró que la reforma en vivienda que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en días recientes, no es una reforma, pues México necesita un programa de vivienda social que atienda el déficit de 2.1 millones de personas que carecen de la vivienda, por lo que prometió un plan nacional de vivienda para jóvenes.

Por otra parte, también prometió que en caso de llegar a la presidencia, creará un programa de infraestructura para escuelas, pues no fueron atendidas durante la actual administración.

Sobre los espots que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al candidato que baje, en entrevista comentó que no va a “dejar de decir lo que hay que decir sobre las personas que desgraciadamente que le han hecho daño al país”

“Nos denunciaron también el de Nuevo León, el de Campeche, por supuesto que no fructificó ese intento de censura por parte del PRI y vamos a atender lo que diga el INE, pero vamos a seguir siendo frontales en esta campaña”, dijo.

“Lo que estamos diciendo ahí son verdades y qué bueno que la gente conozca lo que pasa en este país y lo que pasa en los estados de la República Mexicana”, añadió.

Durante el encuentro con empresarios del sector de la construcción fue cuestionado sobre si en caso de ir abajo en las encuestas, declinaría en favor de alguna de las candidatas, pero no contestó. Sin embargo, al término del encuentro, rechazó que vaya a suceder eso y reiteró que en ningún momento de la campaña sucederá eso.

Sobre la acusación de que Manuel Añorve entregó el estado de Guerrero al crimen organizado cuando gobernaban esa entidad, Álvarez Máynez indicó que “hay una evidencia incontestable de las consecuencias que ha tenido esta estrategia fallida, este abandono de las policías, este abandono de sus tareas, de sus responsabilidades”, indicó.