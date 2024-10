Xóchitl Gálvez Declara que su Guerra Será Contra las Enfermedades

* Diabetes, Cáncer y Enfermedades Cardiovasculares.

Ciudad de México, 23 de Marzo.-Desde Oaxaca, la candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que la “única guerra” que declarará como presidenta sería contra la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

“Seré la primera indígena mujer en la Presidencia de la República”, declaró. “Y, por lo tanto, ustedes sabrán lo importante que para mí va a ser Oaxaca. Sí, voy a declarar una guerra, y la única guerra que voy a declarar durante mi gobierno será contra las enfermedades que son las principales causas de muerte entre los mexicanos”, prometió.

Dijo que, después de las enfermedades del corazón, la diabetes es el principal flagelo de salud entre los mexicanos.

Se enfocó en la epidemia de esta enfermedad que padece México. “La epidemia de diabetes en México afecta a la vida de más de 12 millones de personas, casi tres veces la población que hay en todo Oaxaca. Esta enfermedad deteriora la expectativa de vida saludable. Ya nos contó el señor, se sentía triste, se sentía cansado y mucha gente no sabe que tiene diabetes.

Xóchitl Gálvez habló en Oaxaca de las enfermedades que padece el país, principalmente, diabetes.

“Tiene costos muy altos los tratamientos, no sólo para las familias, también para el gobierno. En el año 2022, 115 mil personas murieron a consecuencia de la diabetes. Oaxaca, junto con Veracruz, Puebla, Morelos y Tabasco, son las entidades con mayor tasa de defunción por diabetes.

“Esta es una enfermedad que, si es controlada y tratada adecuadamente, los pacientes pueden vivir a plenitud. Nosotros, en mi familia, sabemos que tenemos una posibilidad de padecer diabetes, mi hermana se trata con un diabetólogo, parece que uno de los mejores, y ha podido llevar una vida 20 años de muchísima calidad, pero obviamente tiene medicamentos compuestos, muy complicados, que sí, son caros.

“Ella tiene derecho al ISSSTE y tampoco tiene todos los servicios como quisiéramos. De hecho, he contado la historia de mi hermano, que no lo quisieron atender un fin de semana. Acabó en un hospital privado pagando 270 mil pesos. Hasta la fecha, sigue endeudado en la caja de los maestros”. Señaló que ella tuvo que apoyarlo con su tarjeta de crédito.