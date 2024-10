Pide Claudia Sheinbaum No Vender el Voto

* Apoya Jornada de 40 Horas.

Ramos Arizpe, Coah., 23 de marzo.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que «el voto es sagrado» por lo que es demasiado valiosa la democracia como para ponerla en duda con la compra de votos.

Por lo anterior, Sheinbaum señaló que no debe haber compra de votos ni que el sufragio se cambie por algo, ni por frijol con gorgojo.

«No hay que caer nunca en recibir algo a cambio del voto, el voto es sagrado, es individual, es una decisión del pueblo de México, no debe haber compra de votos de dar algo a cambio de la democracia, una bolsa de frijoles con gorgojo a cambio de un voto, o cualquier otra cosa, es demasiado valiosa la democracia como para ponerla en duda, y por eso estoy segura que en el 2024 el pueblo de Coahuila va a dar un ejemplo de democracia honrando a Madero, Carranza, y lo que ha significado las luchas en este estado y este hermoso país», mencionó.

Durante un mitin, acompañada por Cecilia Guardiana, quién va por un escaño al Senado de la República, Sheinbaum aseguró que la diferencia entre un proyecto y otros es que ellos hacen «pacto en lo oscurito ofreciendo cosas innombrables» frente a la democracia que ellos representan.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la jornada de 40 horas para los trabajadores, por lo que se hará una mesa de trabajo, en caso de que gane las elecciones del 2 de junio.

«Sobre las 40 horas, vamos a sentarnos también a analizarlos, yo lo propuse porque creo que es importante que sea algo que salga no impuesto, sino que se genere un consenso porque es justo, pero hay que trabajarlo para que se pueda avanzar en ello, pero de que vamos a hacer una mesa de las 40 horas, lo vamos a hacer para cumplirle a las y los trabajadoras de México». Sun