Resultados de la Liga de Futbol Envida en Veteranos Oro

Sensacionales encuentros se llevaron a cabo, en la pasada jornada de la liga de futbol Envida, la cual es presidida por Eduardo Pérez Ruiz, en su Categoría Veteranos Oro 50 y Más, temporada 2024.

Los resultados que dieron en el campo 1, son los siguientes, Jubilados IMSS con goles de su atacante español, José Luis Llopis, derrotan 2-1 a la escuadra de La Victoria.

En otros resultados, Deportivo El Licenciado supera 3-1 a Iguaneros de Mazatán; Cuervos FC golea 7-1 a Deportivo Envida; Inter Lara supera 3-1 al Atlas.

En el campo cuatro Crysan empata 2-2 con Unión Esperanza; y Deportivo Reforma le pega 3-1 a los “rayos” del Necaxa. EL ORBE/Virgilio Cruz

Rol de Juegos Veteranos Junior

Domingo 24 de marzo de 2024.

Campo 1

08:00 Pitufos Vs Médicos Democráticos

10:00 Dinos Vs Furanos

12:00 Médicos y Asociados Vs Deportivo Sí Pues

14:00 Café Montium Vs Logroñés Libre

Campo 5

08:00 Bonanza Vs Cisnes

10:00 Halcones Vs Galácticos

12:00 Bicentenario Vs Cafeteros

14:00 Sección XIV Vs Sparta

Categoría Libre

Campo 4

08:00 Depredadores Vs Matheo

10:00 5 de Febrero Vs Real 5

12:00 Argentina Vs Tacos Tino

14:00 Leones de la UTAC Vs Corona

Campo 5

16:00 Autotransporte Madero Vs Los Amigos