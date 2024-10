Álvarez Máynez Dice que no ha Dejado de Hacer Campaña

* Es el Candidato con Menos Eventos: INE

Jorge Álvarez Máynez aclaró que “él no ha dejado de hacer campaña” aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) registró que él es el candidato presidencial que menos eventos ha realizado a comparación de sus contrincantes.

Desde Monterrey, Nuevo León, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró en rueda de prensa que esta medición del órgano electoral no corresponde a la realidad.

“Es una valoración subjetiva porque para muchos el asistir a una actividad es un evento, dependiendo del dinero que cada quien tenga. Yo estoy muy orgulloso de poder caminar en las calles, de asistir a conciertos, de asistir a espectáculos públicos y es una narrativa como las muchas que se han hecho desde el poder mediático en nuestra contra”, manifestó el emecista.

El ex líder de la bancada naranja indicó que no dejará de hacer actividades comunes, como pasear con su hijo, asistir a conciertos u otras actividades pues son parte de su campaña.

“Todo el tiempo estoy en campaña, todo el tiempo estoy trabajando y ahí están mis estadísticas, mis indicadores como servidor público. Soy el diputado que más iniciativas presenta y que nunca ha dejado de asistir a las sesiones cuando me ha tocado legislar o me ha tocado trabajar.

“No hemos parado la campaña y desgraciadamente hay ese tipo de valoraciones”, consideró Álvarez Máynez.

Ayer por la noche, Jorge Álvarez Máynez acompañó a Mariana Rodríguez a su arranque de campaña para competir por la alcaldía de Monterrey y declaró que “va muy bien”.

Ahí también se encontró con el gobernador de Nuevo León, Samuel García y, en entrevista con medios, adelantó que esta semana empezará a visitar todos los estados del país para acompañar los arranques de campaña de las fuerzas naranjas. Sun