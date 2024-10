La Oposición Está Tan Desesperada: Sheinbaum

* Asegura que Utilizan Ilegalmente Logo del INE.

Izúcar de Matamoros, Pue.; 31 de Marzo.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición está tan desesperada que ahora utiliza ilegalmente el logo del Instituto Nacional Electoral (INE) para advertir que no se pueden quitar los programas sociales, pero que ellos mismos promueven que el organismo electoral no se debe tocar.

En ese sentido, Sheinbaum aclaró que si la oposición llega al poder no va a defender los programas sociales por convicción, contrario a la autollamada cuarta transformación que piensa que los adultos mayores son héroes de la patria.

«Ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen: ‘No se pueden quitar los programas sociales’, la gente ya no les cree. No ellos decían: ‘El INE no se toca’, ¿Quién está usando el logo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree; ellos si llegan (al poder) ¿Van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción, nosotros es todo lo contrario, nosotros pensamos por ejemplo que los adultos mayores son héroes de la patria», indicó.

En el arranque de campaña de Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla, Sheinbaum criticó que la oposición decía que dar programas sociales a las personas era asistencialismo, y que ahora dicen estar a favor de ellos, pero que nadie les cree.

«Lo hacemos por convicción porque creemos que así debe ser, defendemos la pensión universal a adulto mayor, y vamos a garantizar, porque de que vamos a llegar al gobierno, vamos a garantizar su aumento cada año, la beca para los jóvenes, el apoyo para personas con discapacidad (…)», destacó Sheinbaum.

Cabe mencionar que, el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez a no utilizar el emblema del organismo, no solo porque genera confusión en los ciudadanos, sino porque afecta gravemente la confiabilidad y los principios electorales de la contienda en curso.

Lo anterior se debe a que la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez publicó en sus redes sociales imágenes de su campaña con el logo del INE para hacer una campaña sobre el uso de programas sociales.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum aseguró que, en el movimiento hay unidad, y que muestra de ello es el respaldó que tiene el candidato a la gubernatura de Puebla de quienes también participaban por la candidatura como Ignacio Mier.

Durante su discurso, la exmandataria capitalina aseguró que «va a garantizar todo el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador», pero que van a avanzar más en la cuarta transformación por lo que propuso las farmacias del bienestar que forman parte de su plan de salud para que las personas puedan acceder a medicamentos, también a una beca para niños y niñas de nivel básico, y programa para mujeres de 60 a 64 años de edad.

Mientras tanto, Alejandro Armenta destacó que en Puebla son una «mega alianza» que está conformada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Fuerza por México, y que el objetivo es ganar todas las candidaturas este 2 de junio.

«Presidenta te quiero informar que quienes aspiraron legítimamente a la coordinación estatal tienen representación y están apoyando tu triunfo y el triunfo de todos y todas», aseguró el aspirante a la gubernatura. Sun