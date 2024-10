Jorge Álvarez Máynez Promete Reformar Sistema de Seguridad

*Para Evitar Tragedias Como el de la Menor “Camila”.

Ciudad de México; 1 de Abril del 2024.- Para evitar climas de ingobernabilidad, como el que detonó el homicidio de Camila y posterior linchamiento de sus presuntos agresores en Guerrero, de alcanzar la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez hará una reforma profunda en materia de seguridad y en lo judicial.

Así lo dijo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) al considerar que el abandono de las policías, de los Ministerios Públicos, el tema de prevención y el avance del crimen organizado incrementaron de forma paulatina que el país sea más violento.

«Tenemos que formar de manera distinta a las policías, que no bastan con cursos de seis semanas como los que hay actualmente para ser policía en este país, debe de haber un curso de mayor especialización, tenemos que tener fiscalías independientes, autónomas verdaderamente, pero en el sentido del planteamiento original y me parece también que tenemos que reformar todo lo que sucede en el Ministerio Público.

«Yo he puesto mucho énfasis en la justicia cotidiana y en el tema preventivo. Los problemas de violencia intrafamiliar, de violencia vecinal, de conflictos vecinales van escalando y como no hay mecanismos de justicia cotidiana, de justicia cívica municipal que intercedan antes de estos escalamientos de violencia, pues tenemos este tipo de tragedias que se pueden evitar con un programa nacional de justicia cotidiana como en el que se hizo en el modelo nacional de policía que se aprobó por el actual gobierno, pero nunca se implementó», consideró el emecista.

En rueda de prensa, antes de la presentación del documental «Movimiento Escucha» en el World Trade Center, Álvarez Máynez defendió a Mario Figueroa, edil emecista de Taxco, con el argumento de que la crisis de seguridad de la localidad es consecuencia del abandono de la gobernadora morenista Evelyn Salgado.

Aseguró que su compañero de partido tomó una actitud «valiente» ante lo sucedido con Camila pues se atrevió a alzar la voz frente a este hecho.

«Guerrero de por sí tiene una situación muy compleja por la presencia cada vez más extendida del crimen organizado que se fue incrementando de forma paulatina y tiene un estado de no gobierno. No es una casualidad que Guerrero junto con Morelos estén clasificados como dos de los cuatro estados más inseguros, más violentos que hay en el país, que haya un clima de ingobernabilidad, que se esté dejando a las policías abandonadas como sucedió también recientemente en Campeche (…) y tiene que ver con muy malos gobiernos a nivel local que están teniendo. Sun