Sheinbaum Propone Crear Agencia Federal Anticorrupción

Ciudad de México; 1 de Abril del 2024.- La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó el eje de su campaña denominado «Fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto», que contempla una simplificación administrativa; es decir, la desaparición de instituciones y reglamentos porque «mayor regulación ha generado ineficiencia».

Sheinbaum Pardo dijo que no es necesaria la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sólo basta con cumplir con la Ley de Transparencia, como ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«No creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la Ley de Transparencia, porque si no quién cuida la corrupción del INAI, entonces hay que crear una nueva constitución que cuide la corrupción del INAI, y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución», expresó.

Su proyecto plantea crear una agencia federal anticorrupción que tenga funciones de investigación y sanción de los servidores públicos y los particulares que participen en licitaciones, y asuma las funciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Así como impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno, para combatir la impunidad, mejorar el proceso de compras públicas, impulsar la digitalización de los trámites y las obligaciones de transparencia.

«Un sistema de simplificación administrativa. En nuestro país, producto de la corrupción se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos, y no ha terminado con la corrupción. Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos de la nación y, al mismo tiempo, hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones, y nuevas comisiones, y nuevas instituciones, e instituciones que cuidan las instituciones, y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción», dijo.

El eje presentado esta mañana por Javier Corral Jurado, exgobernador panista de Chihuahua y parte del equipo de campaña de la candidata presidencial, contempla también crear un modelo nacional para investigar delitos de corrupción y una ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción.

También, crear un catálogo único de delitos y penas; incluir responsabilidad penal para las empresas que participen en las licitaciones; un sistema de inteligencia anticorrupción, una política nacional de investigación y persecución penal; un programa de protección y beneficio a denunciantes; y aumentar de 3 a 7 años los casos de responsabilidades no graves, y de 7 a 12 los graves.

Corral Jurado refirió que impulsarán una reforma profunda al Poder Judicial, federal y local; apostarán por la justicia digital; simplificar sistema de fe pública, «actualmente en manos de los notarios públicos», porque hay notarios «muy corruptos».

«Para un combate efectivo a la corrupción e impunidad, una condición sine qua non es la reforma profunda del sistema judicial, a nivel federal y local, pues enfrentan un enorme problema de corrupción cotidiana que involucra a diferentes actores, desde el eslabón más bajo, hasta el más alto», dijo.