Mesa de Seguridad Debe Implementar la Protección a Candidatura

* Señala Presidenta del INE.

Ciudad de México, 4 de Abril.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei señaló que la mesa de seguridad federal es la instancia competente para valorar la solicitud de Morena, para implementar medidas de protección extraordinarias para candidaturas de Guanajuato tras el asesinato de Gisela Gaytán y agregó que se estarán recibiendo peticiones adicionales.

En entrevista a medios, expuso que los Organismos Públicos Locales han seguido el protocolo de seguridad establecido, pero no descartan que puedan realizarse cambios.

«Creo que estos eventos, los cuales, por supuesto no acepto, repruebo contundentemente, no es por ningún lado bienvenida la violencia en ninguna de sus manifestaciones y siempre serán escenarios que se presten para revalorar lo que estás haciendo», sostuvo.

Expuso que en la mesa de seguridad que se llevó a cabo este jueves se abordó el tema del protocolo, y considero que el camino seguirá siendo recibir las peticiones, ya sean federal o locales, y que las propias instancias de seguridad definirán qué tipo de seguridad amerita.

Recordó que el protocolo establece que las peticiones de seguridad de candidaturas locales deben remitirse a la autoridad electoral estatal, que a su vez lo envía a las instancias de seguridad.

«Los partidos políticos, igual que el Instituto Nacional Electoral, no son los que traen las líneas de investigación de lo sucedido en Guanajuato, son las percepciones y las posiciones de los partidos políticos lo que nos encontramos como manifestación en la narrativa pública. Aquí en el Instituto lo que hicimos fue seguir el protocolo. Habrá que ver que las autoridades deliberen, revisen, investiguen, sustancien sus investigaciones y puedan llegar a una definición», subrayó.