No Solaparé a Dirigentes Corruptos: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México, abril 8.- En medio de un duelo de mantas y pancartas a favor y en contra, la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana criticó a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, por ser impulsada por partidos y dirigentes cuestionados por actos de corrupción.

En un encuentro de dos horas con jóvenes de varias carreras, la aspirante opositora reconoció que los partidos atraviesan por una crisis de credibilidad, pero se deslindó de los dirigentes de la alianza que la postula.

Ismael, estudiante de Derecho, cuestionó la congruencia de la candidata al señalar que pide el voto para una coalición en la que se encuentran políticos impresentables.

«Como usted dice, hay que ser congruente con lo que uno dice y lo que hace, porque si uno quiere votar por usted tiene que votar y tachar al PRI, al PAN o al PRD», remarcó.

«Yo creo que lo que más preocupa de la candidatura y de la alianza son sus dirigentes nacionales. Con ‘Alito’ Moreno, que debería estar en la cárcel por corrupción; con Marko Cortés, publicando que se reparten notarías, ¿usted considera que ‘Alito’ y Marko son buenos políticos?, ¿merecen o no representar a la gente?», planteó el alumno.

«Yo puedo ser responsable de los que yo nombre, no puedo ser responsable de los que otros nombraron», respondió Gálvez, al desmarcarse de los presidentes de los partidos aliados.

Dijo que si hay alguno de esos dirigentes que haya cometido delitos no lo va a solapar. «Como presidenta seré daltónica». SUN