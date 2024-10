Pide Claudia Sheinbaum Ayuda al IPN Para Lanzar Satélite

*En Reunión con Comunidad Estudiantil.

Ciudad de México, abril 8.- Sin preguntas ni reclamos, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dieron su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, para que si llega al gobierno, apoye a la educación, tanto en el tema presupuestario como en la ampliación de espacios para jóvenes.

Acompañada por la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, el dirigente de Morena, Mario Delgado, y de la prima de Andrés Manuel López Obrador, Manuela Obrador, la aspirante pidió a la comunidad estudiantil combatir las profundas desigualdades en el país, y no cultivar un pensamiento individualista, sino colectivo.

«Saliendo los estudiantes de sus carreras, no sólo piensen en ellos mismos y en el desarrollo individual, piensen en el país, en su sociedad y sobre todo, en cómo disminuir esas profundas desigualdades que dejó un modelo desarrollo en nuestro país sumamente cruel que estuvo diseñado para pensar exclusivamente en los de arriba y que se olvidó por décadas de los de abajo», dijo en el Auditorio Alejo Peralta, del Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

Ante 865 alumnos, profesores y público en general, reiteró que va por el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, que consiste en que la educación debe ser gratuita. «La educación es un derecho no una mercancía. Hay que transformar los planes de estudio de la educación media superior para que le permitan al joven estar feliz, estar contento, aprender (…) nos vamos a poner de acuerdo con el director del IPN porque todas las universidades deben ser gratuitas, no debe haber colegiaturas», argumentó.

Sheinbaum Pardo dijo que la educación es la base para dar continuidad al proyecto de nación, pues sin este derecho no existiría el acceso a otras garantías como la salud, el trabajo, la vivienda, entre otras. SUN