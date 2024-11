INE Reincorpora 36 mil Registros de Mexicanos en el Extranjero

*Tras Realizar Proceso de Revisión y Aclaraciones.

Ciudad de México, 10 de Mayo.-El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó reincorporar a 36 mil 355 personas de las 39 mil 724 que habían sido excluidas de la Lista Nominal en el Extranjero por inconsistencias o irregularidades, tras un proceso de revisión y aclaraciones que finalizó el 5 de mayo.

La Comisión de Voto de Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero detalló que 3 mil 369 solicitudes fueron improcedentes por las irregularidades o que las personas no solicitaron aclarar su situación.

En tanto, precisó que en 3 mil 322 casos está la posibilidad de presentar denuncias administrativas o penales por las irregularidades detectadas.

Tras subsanar estos registros, la Lista Nominal en el Extranjero estará conformada por 223 mil 743 personas que se registraron para alguna de las distintas modalidades de voto fuera del país.

En cuanto a las solicitudes que fueron improcedentes, la comisión explicó que mil 199 casos corresponden a irregularidades en la firma en la copia de la credencial para votar; 988 con irregularidades en firma de credencial y comprobante de domicilio inadecuado; 565 con irregularidades en firma y comprobante de domicilio no válido; 168 con comprobantes de domicilio irregulares o alterados, entre otros.

En otros 207 casos, se hicieron visitas de campo al domicilio de este grupo de personas que refirieron que no hicieron el trámite para votar en el extranjero.