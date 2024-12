Vacaciones de Verano Inician el 16 de Julio

*Aclara la SEP.

Ciudad de México, 21 de Mayo.- Las vacaciones de verano están a punto de comenzar, y para los estudiantes de nivel básico estas son de suma importancia, marcando el cierre de un ciclo escolar y brindando la oportunidad de descansar, viajar o disfrutar de actividades recreativas con la familia.

Según el calendario de la SEP, se había planeado que las vacaciones de verano de 2024 comenzaran el martes 16 de julio, pero debido al intenso calor en México, la institución ha realizado algunos ajustes.

Con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes y maestros en estados donde se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido adelantar el cierre del ciclo escolar.

Aunque según el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de verano inician el martes 16 de julio, reservando ese día y el lunes 15 para la distribución de boletas a los padres en todas las escuelas, la institución ha aceptado adelantarlas debido al intenso calor. No obstante, esta medida extraordinaria no afecta a todo el país, sino a estados particulares.

Hasta el momento, el único estado que ha adelantado las vacaciones es San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que se reducirá la duración del ciclo escolar debido al calor extremo en algunas regiones.

En consecuencia, en San Luis Potosí, las vacaciones de verano comenzarán el viernes 28 de junio, dos semanas antes que, en el resto del país, aunque esta modificación no afectará las vacaciones del personal docente y administrativo, quienes comenzarán su receso el viernes 5 de julio.

¿Qué días no habrá clases en 2024?

De acuerdo con el calendario de la SEP, estos son los días que los alumnos de kínder primaria y secundaria no tendrán clases este 2024:

01 de enero: Año Nuevo

26 de enero: Primer Consejo Técnico Escolar (CTE)

05 de febrero: Aniversario de la Constitución

23 de febrero: Consejo Técnico Escolar (CTE)

18 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

25 de marzo al 05 de abril: Vacaciones de Semana Santa

26 de abril: Consejo Técnico Escolar (CTE)

01 de mayo: Día del Trabajo

15 de mayo: Día del maestro

31 de mayo: Consejo Técnico Escolar (CTE)

28 de junio: Consejo Técnico Escolar (CTE)

12 de julio: Consejo Técnico Escolar (CTE) descarga administrativa. sun