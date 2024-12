¿Qué Dijeron los Candidatos Presidenciales Ayer?

Máynez Propone Quitar al Presidente

la Facultad Para Nombrar Ministros

El aspirante presidencial llamó a mantener a la Suprema Corte de la Nación como un Poder independiente y autónomo, con equilibrio.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que los procesos para nombrar a los integrantes de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), así como otros organismos del Poder Judicial necesitan ser modificados para evitar las “trampas” de los partidos.

Durante una reunión con jóvenes de la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, el emecista dijo que se deben establecer filtros, y detener la facultad que se le da al presidente de la República para realizar nombramientos unilaterales, así como sanciones contra el Senado cuando sea omiso en su responsabilidad de iniciar los procesos.

Gálvez y Sheinbaum Presumen

sus Resultados en Encuestas

A unos días de llevarse a cabo las elecciones más grandes de la historia actual de México, las encuestas sobre el posicionamiento de los presidenciables muestran el rumbo de los candidatos, frente a la jornada electoral del 2 de junio.

Este martes, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez mostraron en redes sociales encuestas donde las posicionan en los primeros lugares.

La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presumió la encuesta de Citibanamex que la coloca en primer lugar con el 40.2%, arriba de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, quien aparece en segundo lugar con el 39.6% de las preferencias.

En un foro organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, la abanderada de la alianza opositora recalcó que la elección del próximo 2 de junio no es mero trámite, como dice la exjefa de Gobierno.

«Les tengo que compartir una buena noticia: Para aquellos que piensan que la elección es un mero trámite, hoy (martes) Citibanamex en su Reunión de Perspectivas Económicas y Visión de Mercado, presentó una encuesta de las elecciones presidenciales. Su servidora tiene 40.2, Claudia Sheinbaum 39.6, MC 9.7 y yo siempre lo he dicho, ni modo que a la gente le guste la mala vida, ni modo que a la gente que la has pateado, al que lo has dejado sin medicinas (vote por ti)».

Por su parte, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, compartió los resultados de la encuestadora De Las Heras, donde la coloca en primer lugar de preferencias, con 64 %, respecto a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

De acuerdo con la encuesta, de las mil 400 entrevistas realizadas, 89% de los encuestados conocen a Sheinbaum, mientras que, la opinión que tienen de ella es buena, con un 48%.

En esta encuesta, Xóchitl Gálvez alcanzó el segundo lugar, con 28% y Jorge Álvarez Máynez con 8%. Sun