Actividades de los Candidatos Presidenciales

Más de 2 Millones de Personas

Muestran Apoyo a Claudia Sheinbaum

En cerca de 14 semanas de campaña rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) se ha reunido con 2 millones 277 mil 300 mexicanos y mexicanas que han mostrado su apoyo a la continuidad de la 4T.

Desde el 1° de marzo al 27 de mayo de 2024, Claudia Sheinbaum ha recorrido los 32 estados de la República Mexicana, donde fue testigo en diferentes plazas públicas del anhelo por seguir con un proyecto de gobierno en el que los derechos de todas y todos sean una realidad.

Recorriendo desde la península de Yucatán, hasta Baja California Sur, Claudia Sheinbaum presentó su Proyecto de Nación en aproximadamente 170 municipios donde además de encabezar encuentros con militantes y simpatizantes, también sostuvo conferencias de prensa, reuniones con representantes empresariales, estudiantiles, religiosos y más.

Xóchitl Gálvez Pide que el INE

«se Ponga las Pilas» el 2 de Junio

La aspirante de la alianza opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) «que se ponga las pilas» y sancione las violaciones a la ley electoral por parte de Morena y su candidata Claudia Sheinbaum.

En entrevista, se le preguntó si confía en el trabajo que va a hacer el INE el día de la elección.

«Pues confío en el trabajo de los ciudadanos y ojalá el INE se ponga las pilas, porque vaya que la señora Sheinbaum ha rebasado las topes de campaña y no veo que empiece a sacar tarjetas amarillas», respondió.

“El Voto de Quienes no se han Definido

nos Dará el Triunfo”, asegura Máynez

Jorge Álvarez Máynez aseguró que el 38% que no ha definido su voto, señalado en la encuesta nacional cara a cara, en vivienda, de Buendía & Márquez para EL UNIVERSAL, le “dará el triunfo” en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

Pese a que la medición registró que él tiene la desventaja ante Xóchitl Gálvez, por 22 puntos y, ante Claudia Sheinbaum, por 42, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) se mostró optimista al confiar en que los indecisos le darán la oportunidad de gobernar el país.

“Hay que leer la encuesta completa, que somos la opción de voto de la mayoría de los mexicanos y que cuando le preguntan al 38% que no ha definido su voto, la inmensa mayoría está pensando en votar por nosotros. Estoy seguro de que ese voto es el que nos va a dar el triunfo”, explicó a medios de comunicación previo al magno cierre de la fuerza naranja en El Salto, Jalisco. SUN