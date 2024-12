INE No Instalará 96 Casillas en 6 Estados

*Por Inseguridad.

Ciudad de México, 29 de Mayo.- El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no instalar 96 casillas en seis estados por inseguridad y temas comunitarios, principalmente en Michoacán, por lo que serán reubicados en otros distritos.

Estas casillas equivalen a 57 mil 552 electores, por lo que la autoridad electoral plantea canalizarlos a otras casillas básicas o especiales, en otros distritos.

De acuerdo con datos de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, los estados donde se quitaron casillas son Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Ciudad de México.

En Michoacán, el INE refiere una situación de violencia en una localidad, donde las personas integrantes de la mesa directiva de casilla presentaron su renuncia.

En otra sección, con menos de cien electores, grupos armados amenazaron a supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales.

En cuanto a problemas comunitarios, por ejemplo, el Coordinador del Consejo de Administración de la Comunidad de Jarácuaro manifestó que esta comunidad se opone a la instalación de casillas y no se pudo llegar a un acuerdo.

En la Ciudad de México se reportó que autoridades militares no dieron permiso para instalar una casilla en Campo Militar Número 1. Sun