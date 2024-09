INE Perfila Recuento de 60% de Paquetes

*Por Posibles Inconsistencias.

Ciudad de México, 4 de Junio.-El consejero del INE, Martín Faz, informó que se estima que se recuenten al menos 60% de los paquetes electorales para la elección presidencial, que dio la victoria a Claudia Sheinbaum, por posibles inconsistencias como errores en la captura de datos. Esto representa, al menos 102 mil 388 actas.

En la elección de 2018, el recuento fue de un 75% de los paquetes, sin que esto haya modificado el resultado de ninguna de las candidaturas, donde Andrés Manuel López Obrador ganó con una amplia ventaja.

Este miércoles darán inicio los cómputos distritales para aclarar las inconsistencias que pudieran existir en las actas.

En tanto, subrayó que la narrativa de fraude electoral se trata más de una estrategia de partidos políticos.

En entrevista con medios, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del INE, explicó que este martes hay una reunión en los 300 consejos distritales mediante su sistema de actas, y cada uno de los consejos distritales establecerá cuáles son las que tendrán recuentos.

Entre las causales están si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%; si el número de votos nulos es superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, entre otras.

«De tal manera que esas inconsistencias que puede haber porque hay una mala transcripción entre el cartel que se colocó al final de la elección y las actas, por errores humanos cometidos por nuestros funcionarios, pero incluso hay errores también en las propias actas, no es inusual», apuntó.

Recordó que los carteles pegados afuera de las casillas no tienen valor legal, sino lo que cuentan son las actas.

En tanto, el consejero Faz señaló que siempre pueden existir estos errores, pero no significa que haya existido un fraude electoral.

«Inconsistencias en el acta mismo puede haber. Pero fraude no. La narrativa del fraude, la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad», subrayó.

«Son las estrategias políticas, las de los actores. Yo haría un llamado a actuar con responsabilidad, a actuar con sensatez. No es la moneda de uso corriente hoy día entre los actores políticos, ni ha sido, no tengo demasiadas esperanzas al respeto. Pero es importante actuar con mesura», sostuvo. sun