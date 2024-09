Asegura Presidente AMLO que la Reforma al Poder Judicial se Llevará a Cabo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la modificación a la constitución para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial avanzará, a pesar del nerviosismo que registró en los mercados bursátiles.

Pese a ello, remarcó que esa modificación a la constitución avanzará, porque “la justicia está por encima de los mercados. Es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia, o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Son cosas de definición”.

“El lunes (tras los comicios que ya mostraban una arrolladora tendencia en favor de la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia) subió el dólar con relación al peso y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada (para su partido). ¡Ah! Porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo (20), la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la del Poder Judicial ¿Por qué creen?, porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba.”

Señaló también que la agitación de los sectores financieros, por el anuncio sobre la reforma hecho por los legisladores de Morena, se debe en gran parte a la influencia que los oligarcas mantienen en el Poder Judicial.

Aseveró que la reforma saldrá adelante, incluso en lo que resta de su administración, aunque se hará de manera ordenada y sin autoritarismos, convocando a todos los sectores para hablar del tema.

“Sí, porque ya debería de empezar a hablarse (…) Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo, porque no es la mano invisible del mercado: que le piensen, porque es conveniente para el país; que no olviden que, si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes, no hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria”, expresó.

El Ejecutivo Federal añadió que otro elemento que movió el jueves a los mercados fue que, tras los conteos distritales del Instituto Nacional Electoral, “casi se va a tener la mayoría calificada, casi, eso es otra cosa que también los tiene preocupados, como si se fuese a usar esa mayoría calificada para cometer injusticias, para robar, para saquear, como lo hicieron ellos”.

Insistió que el Poder Judicial debe reformarse y sus integrantes ser elegidos por el voto popular.

“Se alarman los que se sentían dueños de México: ¡Cómo se va a reformar el Poder Judicial! ¿Y mis jueces, mis magistrados y mis ministros? ¿Quién me va a ayudar con mis transas?” Precisó que no generaliza, pues consideró que dentro de ese poder existe gente íntegra.

“¿A qué le tienen miedo, a que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? El que nada debe nada teme.”

Interrogado sobre la postura del sindicato del Poder Judicial, López Obrador celebró que se sumen al debate, que busquen ser tomados en cuenta para el diálogo y aseguró que ese gremio está en favor de la reforma. Mesa de Redacción