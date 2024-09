Alista Morena Foros de Discusión

*Sobre Reforma al Poder Judicial.

Ciudad de México, 12 de Junio.-Morena y sus aliados anunciaron la realización de una serie de foros nacionales y regionales para analizar y enriquecer la iniciativa de reforma del presidente López Obrador al Poder Judicial que incluye la elección de jueces y ministros por voto popular, para aprobar el dictamen antes del 1 de septiembre y entregarlo a la nueva Legislatura.

Senadores y diputados de Morena y partidos aliados expusieron que en agosto próximo el dictamen de la Reforma Judicial será aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y en septiembre próximo, con la nueva legislatura avalado por los plenos de las dos cámaras.

En rueda de prensa, señalaron que se busca que en el primer trimestre de 2025 se lleve a cabo una primera elección de servidores públicos del Poder Judicial.

En rueda de prensa, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que los mercados financieros no deben estar nerviosos con esta reforma que busca democratizar y combatir la corrupción en el Poder Judicial.

«Los inversionistas no tienen porque estar nerviosos porque con esta reforma les va ir muy bien, como en este sexenio», dijo acompañado de senadores y diputados del bloque oficialista.

Informó que este miércoles se presentará un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Cámara de Diputados a realizar a partir de la próxima semana estos foros donde participarán expertos, legisladores y colegios y barras de abogados.

Se exhorta a la Cámara de Diputados a realizar foros nacionales y regionales para analizar la Reforma Judicial que incluye los mecanismos democráticos para elegir jueces y ministros, señala la propuesta.

Leonel Godoy, diputado federal de Morena, dijo que Morena y sus aliados están abiertos a escuchar todas las opiniones y propuestas en torno a la Reforma Judicial con el propósito de enriquecer la propuesta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado.

«Nosotros estamos dispuestos a recibir todas las opiniones, la cuestión es enriquecer esta iniciativa del presidente, que la cámara de origen es la Cámara de Diputados y vamos a hacer para esto esta amplia consulta. No descartamos el diálogo».

El ex gobernador de Michoacán, dijo que se pretende que en el primer trimestre de 2025 se lleve a cabo una primera elección de servidores públicos del Poder Judicial.