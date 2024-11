«‘Mayo’ fue Secuestrado por Comando, y Subido al Avión por ‘Chapito'»

*Revela Defensa de Ismael Zambada.

Ciudad de México; 27 de Julio.- Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue «secuestrado» por Joaquín Guzmán López, según una nueva declaración del abogado Frank Perez.

«El Mayo» y Guzmán López fueron detenidos el jueves en El Paso, tras volar a esa zona. Según la defensa de «El Mayo», «mi cliente nunca se rindió o negoció términos con el gobierno estadounidense.

«Joaquín Guzmán Loera secuestró a la fuerza a mi cliente», dice Perez a Los Angeles Times. «Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por seis hombres en uniformes militares y Joaquín», reportó Keegan Hamilton.

«Sus piernas fueron atadas y una bolsa negra fue colocada sobre su cabeza», sigue el relato de Perez al medio estadounidense. «Entonces fue aventado a la parte trasera de una camioneta pickup y llevado a una pista de aterrizaje».

Perez continúa. Dice que su cliente fue «forzado» a abordar un avión y «sus piernas atadas al asiento por Joaquín y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad».

Menciona, además, que «las únicas personas en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente». Perez había mencionado anteriormente a Los Angeles Times y otros medios que su cliente no se entregó voluntariamente.

Según Pérez, quien habló brevemente con Los Angeles Times, Zambada fue engañado cuando lo llamaron a una reunión con Guzmán López; Zambada viajaba con un ligero equipo de seguridad. Tomado por sorpresa, Zambada fue dominado por Guzmán López y sus hombres, según la versión del abogado.

Así, luego de versiones no confirmadas de una entrega pactada, varios medios como El New York Times y el Wall Street Journal reportaron que Zambada fue llevado con engaños a Estados Unidos, según información obtenida por oficiales.

Con la declaración de Perez cobra fuerza esta nueva versión, la de un secuestro o abducción en pleno territorio mexicano.

Guzmán López enfrenta acusaciones federales en Chicago y Washington, D.C., por tráfico de drogas y su papel de liderazgo en el Cártel de Sinaloa. Los registros judiciales no muestran que haya presentado ningún tipo de declaración. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, indicó el medio estadounidense. SUN