Recaudan Firmas Contra Francisco Garduño

*Organizaciones a Favor de Migrantes.

Ciudad de México; 06 de Agosto de 2024.- A través de la plataforma Change.org, Organizaciones No Gubernamentales en favor de los migrantes recaudan firmas para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a no conceder a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), una solución absolutoria ante su responsabilidad por la muerte de 40 personas en la estancia migratoria del organismo en Ciudad Juárez.

Esta acción también es un llamado al comisionado del órgano de gestión migratoria para que, por su propia voluntad, acepte su presunta responsabilidad ante la tragedia que dejó como saldo fatal 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados.

«(…) Pedimos que no se le conceda la «solución alterna» o ninguna otra medida hasta que la FGR no termine de investigar el caso y se realice un juicio justo en condiciones de igualdad donde se respeten los derechos y dignidad de las víctimas».

«Durante la administración de este gobierno en el Instituto Nacional de Migración han ocurrido 14 incendios. El ocurrido el 27 de marzo no fue un accidente, sino la más grave tragedia humanitaria en una estancia migratoria, resultado de una cadena de omisiones y negligencias, que pudieron evitarse. Las víctimas y sus familias merecen una investigación imparcial y efectiva, (…) y eventual castigo de todos los autores de los hechos», pide en la propuesta la Fundación para la Justicia.

La ONG, cuyos abogados representan a algunas de las víctimas de la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo del 2023, sostiene que el máximo responsable del incidente es el comisionado del organismo migratorio pues permitió que diferentes negligencias derivaran en el incendio.

Asimismo, informó que, por segunda vez, solicita la absolución a la FGR con apoyo de un recurso de «solución alterna» para que no se le investigue, ni se le sancione.

Al momento, únicamente se han recabado 62 firmas de las 100 que la ONG puso como primer objetivo. La Fundación para la Justicia comunicó que la copia del total de las rúbricas será entregada al juzgado que lleva el caso durante la próxima audiencia que se llevará a cabo el 12 de agosto. Sun